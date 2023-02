ASUS TUF Gaming da 27″ WQHD a un prezzo super! -40%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 13 febbraio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il monitor ASUS TUF Gaming VG27BQ, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,99€, rispetto agli usuali 499€ di listino, con uno sconto del 39,88% per un risparmio reale di 199€.

Il monitor ASUS TUF Gaming VG27BQ è equipaggiato con un display da 27 pollici a risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel), con un design elegante con bordi sottili e un supporto regolabile in altezza, per un’esperienza di visione comoda e personalizzata.

Il monitor ASUS TUF Gaming VG27BQ è dotato di una frequenza di aggiornamento nativa di 165 Hz, offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza sfarfallio, riducendo al minimo la distorsione delle immagini in movimento. Inoltre, la tecnologia di sincronizzazione adattativa elimina il tearing e lo stuttering dello schermo, per una resa visiva più fluida e nitida.

Il pannello del monitor ASUS TUF Gaming VG27BQ è di tipo IPS, offrendo un’ampia angolazione di visione e un’accurata riproduzione dei colori. La copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 garantisce una resa cromatica realistica e vibrante, rendendo questo monitor ideale anche per l’editing fotografico e video.

Infine, il monitor ASUS TUF Gaming VG27BQ è dotato di molte funzioni gaming avanzate, come ASUS GamePlus e ASUS GameVisual, che consentono di personalizzare le impostazioni video per ottenere il massimo dalle proprie sessioni di gioco.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre al monitor ASUS TUF Gaming VG27BQ menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.