Bandai Spirits ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure dedicata a Yuta Okkotsu – Special Grade Sorcerer, nuovo ingresso nella linea SH Figuarts. La notizia ha subito attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati di Jujutsu Kaisen, complice la crescente popolarità del personaggio dopo il film Jujutsu Kaisen 0 e l'importanza del suo ruolo nell’arco narrativo del Culling Game.

Yuta Okkotsu – Special Grade Sorcerer - SH Figuarts

La figure, realizzata in PVC e ABS, raggiunge un’altezza di circa 15,5 cm e mantiene l’elevato livello di articolazione che contraddistingue la serie SH Figuarts. Questa caratteristica consente di riprodurre fedelmente le tecniche di combattimento di Yuta, permettendo pose dinamiche e coerenti con le sequenze dell’anime.

Il comparto accessori è stato progettato per offrire la massima versatilità. La figure include quattro volti intercambiabili, utili per rappresentare l’intero spettro di espressioni del personaggio, dalla concentrazione alla furia in battaglia. Sono presenti nove mani alternative, suddivise tra quattro sinistre e cinque destre, che consentono di adattare Yuta a numerose configurazioni d’azione o di impugnare con naturalezza la sua arma. È incluso anche un set alternativo di capelli, insieme a un braccio destro sostitutivo pensato per valorizzare ulteriori movimenti e pose più sceniche. La dotazione si completa con la katana, disponibile sia in versione sguainata per le pose più dinamiche, sia nel fodero per momenti più statici o preparatori.

La SH Figuarts di Yuta Okkotsu si presenta come un’aggiunta significativa per chi segue il franchise e per chi colleziona action figure altamente articolate. Un prodotto pensato per soddisfare le aspettative dei fan e destinato a diventare uno dei pezzi più ricercati della linea.

Prezzo e data di uscita

Per il mercato italiano, il distributore ufficiale Cosmic Group ha già aperto le prenotazioni. La data di uscita in Giappone è fissata per maggio 2026, mentre l'arrivo in Italia è previsto per luglio 2026, seguendo la consueta finestra di distribuzione post-lancio. Il prezzo stimato della figure è di circa 65,00 euro.