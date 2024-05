DOPPIO SCONTO! Xiaomi 14 Ultra con kit fotografico scontato di 655€!

Oggi Ebay vi offre uno sconto del 36% e un coupon "PSPRMAY24" dal valore di 35€ per risparmiare sull'acquisto di un ottimo smartphone. Infatti, avete la possibilità di acquistare Xiaomi 14 Ultra, uno dei migliori smartphone Android attualmente sul mercato, a soli 1.044€ invece di 1.699€! Perfetto per gli amanti della fotografia, grazie al Photography Kit incluso nell'offerta, lo smartphone di Xiaomi rappresenta un'ottima scelta per gli utenti alla ricerca di un dispositivo top di gamma in grado di scattare ottime foto.

Xiaomi 14 Ultra + Photography kit, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi 14 Ultra è lo smartphone ideale per chi cerca il massimo della tecnologia mobile senza compromessi in termini di prestazioni e fotografia. Questo modello è perfetto per chi vive a un ritmo veloce e ha bisogno di un dispositivo capace di tenere il passo. Dotato del potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e 16 GB di RAM, è perfetto per gli appassionati di giochi che desiderano un'esperienza fluida e senza interruzioni e per chi ha bisogno di un telefono in grado di gestire applicazioni esigenti senza rallentamenti.

Xiaomi 14 Ultra offre agli amanti della fotografia una configurazione di fotocamere Leica da 50MP, che promette di catturare immagini incredibili. La sua ampia batteria da 5000 mAh assicura che possiate passare più tempo facendo ciò che amate senza preoccuparvi di ricaricare il dispositivo.





Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35€ durante il checkout

Se cercate uno smartphone in grado di supportare un uso intenso e offrire una qualità fotografica di alto livello, Xiaomi 14 Ultra è la scelta perfetta. A questo prezzo, darà filo da torcere a molti altri top di gamma, almeno finché l'offerta su eBay sarà disponibile. Per questo motivo, vi consigliamo di approfittare del doppio sconto offerto dalla piattaforma per portarvi a casa questo ottimo smartphone a prezzo scontato!

