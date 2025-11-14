Bandai ha aperto ufficialmente i preordini per il VF-31A Kairos 10° Anniv., nuova proposta della linea DX Chogokin dedicata al decimo anniversario di Macross Delta. Il 2025 segna infatti un traguardo importante per la serie animata trasmessa per la prima volta nel 2016, e per celebrare l’occasione la divisione Tamashii Nations presenta una variante “General Machine” del celebre Variable Fighter, pensata per valorizzare uno dei mecha più iconici della produzione.

VF-31A Kairos 10° Anniv. - DX Chogokin

Il VF-31A Kairos è assegnato al pilota Keith all’interno del Delta Squadron, unità specializzata che unisce abilità da combattimento e il potere della musica, elemento narrativo centrale nella lotta contro la minaccia del Var Syndrome. Progettato per eccellere sia negli scontri ad alta quota sia nelle fasi ravvicinate, il Kairos si distingue per la fusoliera aerodinamica in modalità Fighter, le ali adattabili nella trasformazione GERWALK e un robusto assetto Battroid con armature rinforzate. Integra inoltre i sistemi Fold Wave, tecnologia che amplifica gli effetti delle performance musicali dal vivo, rendendolo un mezzo estremamente versatile all’interno della serie.

Bandai aveva già introdotto il Kairos nella linea DX Chogokin nel 2018, ma l’edizione del decimo anniversario porta con sé un valore celebrativo aggiuntivo. Questa nuova versione mantiene l’impostazione del modello originale, arricchendosi però di un packaging dedicato all’anniversario, completo di artwork esclusivi che omaggiano la ricorrenza e l’impatto della serie all’interno del franchise.

Il modellino offre una precisione ingegneristica in scala 1/60 e misure di circa 26 cm in modalità Battroid e 32 cm in modalità Fighter. La struttura utilizza ABS, PVC e parti in die-cast per garantire solidità e un peso bilanciato, con trasformazioni fluide tra le tre configurazioni principali: Fighter, GERWALK e Battroid. La compatibilità con altri modelli DX Chogokin, come il VF-25 Messiah o il VF-31J Hayate, permette inoltre di integrarlo facilmente in una collezione dedicata alla saga.

Prezzo e data di uscita

Il lancio è previsto in Giappone per aprile 2026, mentre l’arrivo sul mercato italiano è atteso per giugno 2026. Il prezzo stimato è di circa 240,00 euro. Un’uscita pensata per appassionati e collezionisti che desiderano celebrare dieci anni di Macross Delta con un pezzo di rilievo della linea DX Chogokin.