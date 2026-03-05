Il mondo dei pirati si arricchisce di una nuova uscita dedicata alla serie live action di One Piece. Tamashii Nations ha infatti aperto ufficialmente i preordini per la nuova action figure di Usopp, personaggio amatissimo della ciurma di Cappello di Paglia, tratto dall’adattamento televisivo distribuito da Netflix. La figure entra a far parte della celebre linea SH Figuarts e riproduce il personaggio così come appare nella serie interpretata dall’attore Jacob Romero Gibson.

Per gli appassionati della saga creata da Eiichiro Oda, si tratta di un’uscita particolarmente interessante, pensata per portare in collezione una versione estremamente fedele del carismatico cecchino della ciurma guidata da Monkey D. Luffy.

Usopp Live Action - SH Figuarts

Alta circa 15 cm, la figure è stata sviluppata sfruttando le più recenti innovazioni introdotte da Bandai all’interno della linea SH Figuarts. Il risultato è un modello altamente articolato, progettato per offrire un’ampia gamma di movimenti e permettere ai collezionisti di ricreare pose dinamiche ispirate alle scene della serie.

Dal punto di vista costruttivo, il modello è realizzato con materiali di alta qualità come PVC e ABS, una combinazione ormai consolidata che garantisce un buon equilibrio tra solidità strutturale e cura dei dettagli. La scultura riproduce fedelmente il look del personaggio visto nella serie Netflix, mantenendo proporzioni realistiche e una resa accurata dei costumi e degli accessori.

Come da tradizione per la linea SH Figuarts, anche questa uscita include un set di accessori pensato per ampliare le possibilità espositive. All’interno della confezione sarà presente il corpo principale di Usopp accompagnato da quattro paia di mani intercambiabili, diverse espressioni facciali alternative e la sua iconica Slingshot, la fionda che contraddistingue il personaggio nella serie. A completare la dotazione troviamo inoltre un piccolo bonus dedicato ai collezionisti della linea live action: una espressione facciale compatibile con la figure di Tony Tony Chopper (Netflix Series), venduta separatamente.

Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda la distribuzione italiana, i preordini sono già disponibili tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L’uscita nel nostro Paese è prevista per novembre 2026, circa due mesi dopo il lancio giapponese fissato per settembre 2026.

Il prezzo indicativo di vendita è di circa 68,00 euro, una cifra competitiva considerando la qualità costruttiva, la fedeltà al personaggio e la ricca dotazione di accessori.