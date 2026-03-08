Volete recuperare alcune delle migliori saghe Disney recentemente apparse sul mitico settimanale in volumi cartonati? ricchi di contenuti extra? Approfittate degli sconti Panini Comics che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione dei titoli Panini Disney della collana Topolino Extra.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori volumi della collana Topolino Extra in promozione grazie alla collaborazione con MyComics.

Paperinik - L’Eroe Dietro la Maschera

Il volume è dedicato al nuovo ciclo di storie di Paperinik che riprende l’atmosfera delle prime avventure del Diabolico Vendicatore in chiave moderna. Il volume raccoglie tre avventure scritte da Marco Gervasio e include contenuti extra con l’intervista doppia tra l’autore e il direttore di Topolino Alex Bertani che raccontano la nascita del progetto.

Mister Vertigo

Il volume introduce l’enigmatico villain Mister Vertigo, un personaggio che usa la menzogna come arma. La saga nasce dalla collaborazione tra Marco Nucci e Alex Bertani per rilanciare il filone mistery su Topolino. Il volume raccoglie i primi tre capitoli della storia e include materiali redazionali, studi dei personaggi, schizzi preparatori e una copertina inedita di Fabio Celoni.

Papersera News

La divertente serie ideata da Corrado Mastantuono entra nella collana Topolino Extra con cinque avventure giornalistiche che raccontano la vita di redazione e le bizzarre inchieste di Paperino e Paperoga. Il volume è completato da una lunga intervista all’autore e da contenuti redazionali dietro le quinte.

La Solitudine del Quadrifoglio

La collana ospita una graphic novel dedicata a Gastone, il papero baciato dalla fortuna. Lo sceneggiatore Marco Nucci e il disegnatore Stefano Zanchi esplorano il personaggio approfondendo il suo rapporto con la fortuna. Il volume include uno sketchbook con materiali inediti commentati dagli autori.

Gli Italici Paperi

Un’avventura corale ambientata ai tempi della Roma repubblicana che racconta la Storia dal punto di vista degli Italici Paperi. Lo sceneggiatore Matteo Venerus e il disegnatore Emmanuele Baccinelli accompagnano il lettore tra documentazione storica e umorismo.

Fantomius - L’Inizio e la Fine

La prima lunga saga a puntate dedicata al ladro gentiluomo Fantomius entra nella collana Topolino Extra. Marco Gervasio racconta l’evoluzione narrativa del personaggio e le scelte creative che hanno portato allo sviluppo della serie.

Zio Paperone e il Centounesimo Canto

Una saga dedicata alla figura di Dante Alighieri che accompagna il lettore tra passato e presente alla scoperta di un segreto legato al Sommo Poeta. Alessandro Sisti e Alessandro Perina raccontano curiosità e retroscena della storia.

Foglie Rosse

La saga scritta e disegnata da Claudio Sciarrone racconta l’amicizia di un gruppo di adolescenti e l’incontro con un misterioso alieno che cambierà le loro vite.

Ducktopia

La strabiliante saga fantasy scritta a quattro mani dallo sceneggiatore Francesco Artibani insieme alla scrittrice Licia Troisi, autrice della famosa serie ambientata nel “Mondo Emerso”, porta il lettore alla scoperta di Ducktopia, un regno magico e pieno di creature d’ogni genere magistralmente disegnato da Francesco D’Ippolito. Il volume raccoglie gli episodi del primo capitolo: Lo scacciatore di mostri, Lo specchio del buio e Il grande incanto e un corposo apparato redazionale con contributi autoriali e materiale inedito.

Circus - Ombre della Ribalta

L’arrivo di un misterioso circo nel profondo Ovest dà il via a una serie di avventure ricche di mistero scritte da Giovanni Di Gregorio e disegnate da Paolo Mottura.

Topolino Contro Paperinik

Un crossover tra Topolino e Paperinik in cui i due eroi sono costretti a collaborare per risolvere un intricato mistero.