Volete recuperare alcune delle migliori saghe Disney moderne e grandi classici in volumi cartonati di grande formato (20,5 x 31,5 cm) ricche di contenuti extra? Approfittate degli sconti Panini Comics che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione dei titoli Panini Disney della collana Topolino De Luxe.

Vedi tutti i volumi della collana Topolino De Luxe in offerta su MyComics

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori volumi della collana Topolino De Luxe in promozione grazie alla collaborazione con MyComics.

PK – Potere e Potenza

La storia cult che ha dato il via alla New Era di PK torna con una nuova copertina. Una pietra miliare del fumetto Disney moderno che ha rilanciato il personaggio di Pikappa con una trama ricca di azione, tensione e spettacolarità visiva.

L’Isola dei Misteri

Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio reinterpretano il romanzo di Jules Verne con una parodia steampunk ricca di avventura. Pippo Nemo e il suo equipaggio esplorano un’isola misteriosa in una storia che mescola ironia, fantascienza e citazioni letterarie.

Orgoglio e Pregiudizio

Teresa Radice e Stefano Turconi trasformano il romanzo di Jane Austen in una raffinata parodia Disney. Un perfetto equilibrio tra romanticismo, ironia e grande disegno, impreziosito da una copertina inedita.

L’Isola del Tesoro

La grande avventura piratesca di Robert Louis Stevenson rivive con Topolino, Pippo e Gambadilegno nei ruoli principali. Radice e Turconi realizzano una trasposizione fedele allo spirito del romanzo ma arricchita dall’umorismo Disney.

Topodissea

Un divertente omaggio all’Odissea di Omero. Topodisseo e i suoi compagni vagano per i mari della Grecia Papera cercando di tornare a casa dopo la guerra contro i Bassottidi.

Paperino e il Vento del Sud

Parodia disneyana del celebre romanzo Via col vento. Guido Martina e Giovan Battista Carpi reinterpretano il classico con Paperino e Paperina in una storia romantica e ironica restaurata nei colori.

Guerra & Pace

Il capolavoro di Tolstoj reinterpretato da Giovan Battista Carpi. Una parodia raffinata e ricca di humor che conserva il fascino dell’opera originale.

Paperino e il Signore del Padello

Parodia fantasy del Signore degli Anelli con Paperino protagonista di un viaggio epico tra draghi, magie e creature fantastiche.

Il Mistero dei Candelabri

Ispirata a I Miserabili di Victor Hugo. Paperone interpreta il forzato Valjeant in una storia emozionante ambientata nella Parigi ottocentesca.

Duckenstein di Mary Shelduck

Fabio Celoni e Bruno Enna reinterpretano Frankenstein in chiave Disney con atmosfere gotiche, humor e una grande qualità artistica.

Moby Dick

Francesco Artibani e Paolo Mottura portano nel mondo Disney il grande romanzo di Herman Melville. Una storia avventurosa e intensa arricchita da tavole spettacolari.