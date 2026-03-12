Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Disney ha calendarizzato le uscite previste per marzo 2026. Si tratta del mese del trentennale di PK con diverse iniziative a tema, da segnalare anche il volume antologico dedicato al Paperone di Carl Barks.

Disney Lilo & Stitch - 'Ohana Means Family

Inizia una nuova collana di suggestive e artistiche graphic tales ispirate a grandi titoli cinematografici, tra retelling e avventure inedite. Per il debutto, ecco la graphic novel con protagonisti Lilo, Stitch, Nani e gli altri personaggi che abitano l’isola Kauai, poeticamente scritta, sceneggiata e illustrata dall’autrice hawaiana Denise Shimabukuro, la quale si è ispirata ai ricordi della propria infanzia, avvolta dallo spirito Aloha che unisce tutti e tutto. Illuminata dal concetto che “‘Ohana significa famiglia, e famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato”, l’autrice celebra la bellezza dei legami autentici e delle gioie quotidiane che donano significato alla nostra esistenza.

Topolino - Supertopolino 3668 + Statuina 3D di PK

In occasione della settimana del 30° anniversario di PK, Topolino celebra il leggendario super eroe Disney con una statuina esclusiva. Alta ben 14 cm, cattura tutta l’epicità del vendicatore mascherato, raffigurato con il suo iconico scudo tecnologico Extransformer, pronto a entrare in azione per difendere la giustizia. Il personaggio poggia su una base suggestiva: la testa di Gargoyle, storico avversario di PK, che aggiunge un tocco narrativo e simbolico al pezzo. Un’edizione celebrativa imperdibile che non può mancare nella collezione di chi ama Topolino e i suoi eroi!

I Promessi Paperi e una Storia Originale dedicata ad Alessandro Manzoni

Topolino ha più volte omaggiato Alessandro Manzoni con avventure memorabili: la prima fu la parodia cult del 1976 I Promessi Paperi, l’ultima Zio Paperone e il troppo vero storico, realizzata da Alessandro Sisti e Paolo Mottura che nel 2023 celebrò il 150esimo anniversario della scomparsa del romanziere. Questo prezioso volume da collezione con copertina telata raccoglie le due avventure, commentate nell’ottica del connubio disneyano tra letteratura e fumetto, e approfondimenti su tanti altri “incontri” che nella storia disneyana hanno portato Topi e Paperi a confrontarsi con “Don Lisander” e le sue opere. Prefazione di Alessandro Sisti.

PK - Meno Uno all'Alba - Variant Paolo Mottura

Allo scoccare del trentennale dell’uscita di Evroniani, Pikappa torna, non solo con una nuova storia, ma anche con un nuovo albo, nuove PK rubriche e nuove PK sorprese. Tutto come allora? Certo che no: tanti anni ci separano da quel primo, leggendario episodio di Paperinik New Adventures, tutto scorre e tutto cambia, ma da queste parti, in zona Ducklair Tower e dintorni, il tempo non è mai stato un problema. Pronti a partire con PK per un viaggio fra passato, presente e futuro? Tracciano la rotta Alessandro Sisti e Claudio Sciarrone, per la gioia dei Pkers di ieri, oggi e domani.

Il Papero Più Ricco del Mondo - Zio Paperone Raccontato da Carl Barks

Dieci (+1) grandi storie barksiane per raccontare a tutto tondo lo Zione e il suo mondo, visto attraverso alcune delle sue caratteristiche principali in una selezione di avventure scritte e disegnate dall’Uomo dei Paperi: i $oldi, i te$ori, il Depo$ito, ma anche le cri$i, il pa$$ato… questi e altri dettagli paperone$chi sono tutti da riscoprire e riassaporare in titoli come Zio Paperone e la disfida dei dollari, Zio Paperone e la dollarallergia, Zio Paperone e la fattucchiera. Il tutto scelto e commentato da Vito Stabile, uno degli autori che in questi ultimi anni più si sono concentrati su Paperon de’ Paperoni dedicandogli storie che celebrano e riprendono in chiave contemporanea lo stile e lo spirito del grande Carl Barks.

Il calendario completo delle uscite Panini Disney di marzo 2026

5 marzo 2026

Lilo & Stitch: 'Ohana Means Family

Paperinik 111

Topolino 3667

Topolino 3667 + Alessandro Manzoni Raccontato da Topolino

Alessandro Manzoni Raccontato da Topolino

100% Paperone

Topolino In Team

Bundle PK New Era

12 marzo 2026

Topolino 3668 Instant Variant PK

Topolino 3668 Con Statua di PK

Topolino 3668

Disney Junior 217

I Promessi Paperi E Una Storia Originale Dedicata Ad Alessandro Manzoni

Il Papero Più Ricco Del Mondo: Zio Paperone Raccontato Da Carl Barks

PK: Meno Uno all'Alba - Variant Paolo Mottura

PK: Meno Uno All'Alba - Variant Blank

PK: Meno Uno All'Alba

I Grandi Classici Disney 123

Zio Paperone 93

19 marzo 2026

Topolino 3669

Papere Alla Deriva

Primaverissima

Disney Big 216

Paperstoria 2

26 marzo 2026

Topolino 3670

Topolino 3670 + Il Mio Primo Topolino

Paperino 550