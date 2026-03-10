PK compie 30 anni! Un trentennale importante per uno dei personaggi più amati e rivoluzionari della storia Disney in Italia, che segna il suo esordio per la prima volta il 14 marzo 1996 con PKNA – Paperinik New Adventures #0, capace di ridefinire l’immaginario supereroistico del fumetto grazie a un’identità visiva inconfondibile e a trame mature e avvincenti.

I festeggiamenti partiranno a marzo su Topolino 3668, con una cover dedicata a PK firmata da Andrea Freccero. Il numero - disponibile a partire da mercoledì 11 marzo - propone inoltre la nuova storia inedita Esperimento Abominio, scritta da Francesco Artibani e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio, due autori che hanno contribuito a costruire il mito dell’eroe mascherato. Un episodio che si inserisce nel solco della grande tradizione di PK, tra tensione narrativa, tecnologia e minacce extraterrestri.

Insieme allo speciale numero del settimanale sarà disponibile anche una statua da collezione di PK, raffigurato con il suo iconico scudo altamente tecnologico, l’Extransformer, appostato sopra uno dei gargoyle della Ducklair Tower. Alta 14 cm, la statuina cattura tutta l’epicità del papero mascherato e inaugura una serie di gadget celebrativi dedicati al trentennale.

Le celebrazioni proseguono con un albo inedito, PK - Meno uno all’alba, sceneggiato da Alessandro Sisti e disegnato da Claudio Sciarrone. Disponibile da giovedì 12 marzo, il volume rappresenta un prequel della prima, storica serie PKNA e racconta la genesi dell’invasione degli Evroniani - storici nemici dell’eroe - e il loro incontro con PK. La storia ripercorre anche le circostanze che hanno portato Ducklair Tower ad essere acquisita da Zio Paperone, tra uno scontro con i Bassotti, l’intervento degli Evroniani e un’asta per miliardari. L’albo, proposto nel formato comic book che richiama l’iconico #0, sarà disponibile con cover disegnata da Claudio Sciarrone e anche in due versioni variant: una pittorica firmata da Paolo Mottura e una blank cover pensata per autografi e illustrazioni personalizzate.

Riscopriamo insieme i contenuti degli Omnibus di PK editi da Panini Disney, la genesi della serie e di cosa parla corredata da una breve guida alla lettura.

PK: quando è nata la serie?

Nel 1996 Disney Italia sperimenta il formato comic book e con le tematiche tipiche dei fumetti di supereroi americani lanciando la serie Paperinik New Adventures, nota anche come PKNA. Protagonista della serie è PK, una versione riveduta e corretta con tanto di nuove origini, dello storico Paperinik personaggio a sua volta nato nel 1969 per parodiare gli eroi neri del fumetto italiano molto in voga in quegli anni come Diabolik o Kriminal.

PK: di cosa parla la serie?

Paperon de' Paperoni acquista a prezzo stracciato la Ducklair Tower dopo la scomparsa del miliardario Everett Ducklair obbligando Paperino a diventarne il custode. Il papero scopre però che oltre gli ufficiali 150 piani del grattacielo esiste anche il 151° piano dove incontra Uno. Si tratta di una intelligenza artificiale avanzatissima che mette a disposizione di Paperino e del suo alter ego Paperinik tutta una serie di gadget avanzatissimi per la lotta al crimine fra cui lo scudo Scudo Extransformer.

PK Omnibus: la nuova ristampa Panini Disney

A partire da ottobre 2023, Panini Disney ha iniziato a ristampare tutte le serie di PK in volumi formato Omnibus. Si tratta dell'edizione definitiva della saga in volumi cartonati di grande formato dimensioni 20x27.5 cm.

Il primo volume conterrà le prime otto storie in ordine cronologico quindi verranno proposti i 3 numeri zeri che aprirono la saga e poi le prime 5 storie originali. In pratica verranno proposte in ordine Evroniani, Il vento del tempo, Xadhoom!, Ombre su Venere, Due, Il giorno del sole freddo, Terremoto e Ritratto dell'eroe da giovane.

Tutte le storie saranno proposte in versione integrale e arricchite da copertine originali, artwork e rubriche d’epoca come PK Project e PK Files che non erano mai state ristampate finora. A completare i volumi ci saranno oltre 50 pagine di redazionali, interviste e amarcord assortiti.

Sempre nel primo volume, che costerà € 79 e avrà 696 pagine, verrà inserita anche la storia umoristica Paper Bat Niù Adventures.

Nel secondo volume Omnibus, uscito a giugno 2024 in libreria e fumetteria, verranno riproposte, sempre in ordine cronologico, altre 7 storie pubblicate originariamente su PKNA - Paperinik New Adventures dal numero 6 al 12. Si tratta di Spore, Invasione!, Silicio, Le sorgenti della luna, Trauma e Seconda Stesura. Questo secondo Omnibus includerà anche lo speciale estivo del 1997 intitolato Missing e la prima miniserie di storie brevi Angus Tales. Per quanto riguarda gli extra invece verrà inserita una gallery di illustrazioni promozionali fra cui quella del leggendario poster della Ducklair Tower e i primissimi teaser pubblicitari. Vera chicca anche l'inserimento delle quattordici tavole autoconclusive apparse su Disney MEGAzine.

Il volume costerà sempre € 79 e avrà sempre 696 pagine.

Il terzo Omnibus di PK, pubblicato a ottobre 2024, contiene le seguenti storie: La notte più buia, Carpe diem, Motore/azione, Manutenzione straordinaria, Stella cadente, Antico futuro, Zero assoluto, Mekkano. Oltre al corposo apparato critico curato da Valerio Paccagnella, è presente la "produzione breve" dell'epoca con episodi di Angus Tales, Starring the Great Burton La Valle e tutte le puntate di Arriva Trip, insieme ad alcuni interventi mirati dei loro autori originali. E poi interviste, riproduzioni di materiali di lavorazione e persino un breve fumetto bonus che racconta di quella volta in cui i poveri Evroniani si sono ritrovati di fronte a… Topolino?!

Il quarto Omnibus di PK è disponibile dal 29 maggio 2025. Contiene le seguenti storie: Speciale Zero Barra Uno, Tyrannic, Frammenti d'autunno, Vuoto di memoria, Crepuscolo, Fuoco incrociato, Il tempo fugge, I mastini dell'universo. Proseguono le miniserie: Burton La Valle, Vedi alla Voce Evron (completa) e l’inizio di 5Y. Inoltre un sacco di redazionali d’epoca, incluso l’esordio del leggendario Oskar Bertoni. La curatela è sempre di Valerio Paccagnella.

Il quinto Omnibus di PK è disponibile dal 23 ottobre 2025. Contiene le seguenti storie: Metamorfosi, Virus, Fase Due, Beato Angelico, Underground, La Fine del Mondo (PKNA - Paperinik New Adventures #28-32 + PK New Adventures Speciale 99). In più sono presenti le miniserie di Lyla, Xadhoom e Trip, il calendario evroniano e duologia del Razziatore. Il tutto arricchito da un corposo apparato critico, prezioso materiale d’archivio e due nuovi numeri della fanzine Pkers.

PK: guida alla lettura

Le Serie Principali

Si tratta di 4 serie tutte in continuity fra loro: PKNA, PK2, PKNE e PK Fuoriserie.

PKNA (Paperinik New Adventures) debuttò nel 1996 concludendosi nel 2001 per un totale di 3 numeri zero, 48 numeri regolari più un numero doppio finale (49/50) e 4 speciali estivi. Piccola curiosità: la serie iniziava con 3 numeri zero ribattezzati #0, #0/2 e #0/3 E lo #0/1? Questo albo divenne presto protagonista di leggende metropolitane e comparve come secondo speciale estivo (intitolato Zerobarrauno e pubblicato nel 1998) i cui avvenimenti vanno collocati proprio fra lo #0 e il #0/2.

PKNA è stata ristampata, in maniera pressoché integrale sempre da Panini Disney, in PK Giant e PK Double Giant.

La trama principale della serie vede PK combattere l'invasione degli alieni Evroniani. Fra le altre trame lunghe degne di nota quella di Xadhoom, la dottoressa Xado del pianeta Xerba che dopo un esperimento fallito a causa dell'invasione evroniana si trasforma in un essere di pura energia. La dottoressa giura quindi vendetta contro Evron. Le due trame spesso si incrociano nella serie concludosi nella così detta Trilogia di Xadhoom.

Ci sono poi la sottotrama dei pirati temporali e cronopoliziotti, con co-protagonista la bella cronopoliziotta Lyla Lay, che portano PK a viaggiare fino al XXIII secolo per scongiuare paradossi e manipolazioni temporali. C'è quella della PBI con Paperinik che collabora con il Paperopoli Bureau of Investigation per sventare i piani dello stato canaglia Repubblica di Belgravia e del folle professore Fairfax. Infine c'è quella di Fenimore Cook legata al passato neozelandese di Angus Fangus, il giornalista che vuole smascherare PK.

PK2 debuttò nel 2001 concludendosi nel 2002 per un totale di 18 albi più 1 speciale estivo. Vengono eliminate le storie di fantascienza in favore di scenari e trame più urbane con nemici più "adulti". Viene anche cambiato il cast di comprimari compreso Uno.

La trama principale vede il ritorno a Paperopoli di Everett Ducklair dopo l'esilio che si era autoimposto nel monastero di Dhasam-Bul in Tibet. Il passato del magnete è misterioso e infatti fra i due iniziano scontri e rivalse di vario tipo che comportano anche la fine dell'utilizzo della Ducklair Tower come base e della sua tecnologia per combattere il crimine. La serie si conclude con la scoperta delle origini aliene di Ducklair.

Con Paperinik tagliato fuori dalla Ducklari Tower ad approfittarne è la Starcorp. Si tratta di una società di sicurezza che opera all'interno del più grande centro commerciale della città: il Duckmall Center. Iniziano così surreali avventure per l'eroe e per i suoi colleghi.

PK2 è stata ristampata, in maniera pressoché integrale sempre da Panini Disney, in PK Double Giant. Lo speciale estivo intitolato Duckmall è stato pubblicato, insieme allo speciale Super di PKNA, in PK Giant - Gli Speciali.

PKNE (Paperinik New Era) ha debuttato nel 2014 ed è tutt'ora in corso. La serie si compone attualmente di 7 storie lunghe e 8 brevi. La particolarità di questa serie è che ha una doppia pubblicazione: prima sul settimanale Topolino e poi in volumi da libreria e fumetteria.

Tutte e 7 le storie sono state ristampate in volume e sono realizzate in maniera alternata da Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio e da Alessandro Sisti e Claudio Sciarrone. I colori sono quasi sempre di Max Monteduro.

I primi 7 volumi della serie PKNE sono disponibili in cofanetto:

Per quanto riguarda le storie brevi che fanno parte di PKNE, queste si dividono in 6 storie brevi firmate da Sisti e Lavoradori dedicate ai comprimari della saga denominate PK Tube e pubblicate originariamente su Topolino 3146-3152.

Il ciclo di storie di PK Tube è stato poi ristampato in volume.

Per celebrare i 25 anni di PK sono poi state pubblicate due storie autoconclusive. Una Leggendaria Notte Qualunque di Sisti e Pastrovicchio, pubblicata originariamente su Topolino 3407, e Zona Franca, sempre di Sisti e Pastrovicchio, pubblicate originariamente su Topolino 3437 e 3438.

Seguita poi da Rinascita/Metallo pesante di Faraci & Pastrovicchio (prima pubblicazione Topolino 3545/3596)

PK Fuoriserie è l'ultima serie nata. È iniziata nel 2019 ed è composta da due grandi maxi saghe: la Saga dei Galaxy-Gate e dalla Saga del Ragno d'Oro.

La Saga del Ragno d'oro è disponibile in cofanetto:

Le serie secondarie

Si tratta di 1 serie, un vero e proprio What if... e di un crossover.

PK2 non incontrò il favore dei lettori e così, cogliendo al volo l'occasione rappresentata dal lancio del videgioco per Playstation 2 e GameCube Chi è PK?, venne varata nel 2002 la serie PK - Pikappa. Durò 32 numeri e si chiuse nel 2005, a tutti gli effetti è una serie reboot.

L'idea alla base di questa serie era un rilancio completo del personaggio con una particolare attenzione per il mercato estero. L'operazione dietro PK - Pikappa è del tutto simile a quella dell'universo Ultimate della Marvel: vengono eliminati tutti i riferimenti a Fantomius e all'originale Paperinik. Paperino di contro viene scelto dall'intelligenza artificiale Uno per entrare a far parte dei Guardiani della Galassia (non quelli Marvel) ovvero un corpo di poliziotti spaziali ultra-tecnologici più simili al Corpo delle Lanterne Verdi della DC.

La serie cerca di recuperare le atmosfere della mitica PKNA ma il taglio spesso risulta troppo semplicistico. La trama principale della serie torna a essere l'invasione Evroniana capeggiata dai due temibili Gorthan e Zondag (già visti in PKNA). Torna anche Lyla Lay ma non si tratta più una cronopoliziotta anche se il suo passato rimane avvolto nel mistero.

Fra le altre sottotrame da segnalare quella del mad doctor Vulnus Vendor e della Robolab, multinazionale che produce droidi ma fa loschi affari, capeggiata da Birgit Q (personaggio già apparso in PK2). Da segnalare anche quella legata a Destroyer Duck. Si tratta di un personaggio che operava a Paperopoli negli anni 60, e vagamente ispirato a Superman.

La meno amata dai fan di PK, PK - Pikappa è soprannominata in modo dispregiativo Frittole anche a causa della qualità altalenante di sceneggiature e disegni. Dal 2019 la serie viene ristampata sul mensile Paperinik.

Sempre ispirata ai fumetti Marvel, ma questa volta ai What If..., è l'operazione che Tito Faraci promuove dal 2018 con Universo PK. La premessa è tanto semplice quanto efficace: cosa sarebbe successo se a contrastare l'invasione Evroniana ci fosse stato il Paperinik originale cioè armato di stivaletti a molla e cintura con pugno?

La serie esce in 5 episodi nel 2014 sul mensile Paperinik Appgrade 16-20, con matite di Paolo De Lorenzi e Vitale Mangiatordi.

Alessandro Sisti poi ampliare il mondo di questo What If... con altre due storie Paperinik e i Conti con la Realtà (su Paperinik Appgrade 21) e La macchina del Fangus (su Paperinik Appgrade 22-26). L'autore recupera personaggio e avvenimenti di PKNA trasportandoli nella Paperopoli classica.

Universo PK e La macchina del Fangus sono stati ristampati in volume.

C'è infine da segnalare il divertente crossover PK/DD Timecrime scritto da Francesco Artibani con matite di Paolo Mottura e colori di Max Monteduro. L'incontro, i cui indizi vengono disseminati dall'autore sottoforma di citazioni proprio a PK durante le avventure di DoubleDuck, è fra il PK di PKNA e lo stesso DoubleDuck ovvero l'identità da agente segreto di Paperino.

PK/DD Timecrime è stato pubblicato su Topolino 3153-3154 e successivamente ristampata in volume.