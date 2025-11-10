Su Amazon trovate un'offerta imperdibile su Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - Anno 2 Gold Edition per Xbox One a soli 40,30€ invece di 60,99€, con uno sconto del 34%. Questa edizione vi permette di vestire i panni di Sam Fisher con equipaggiamento esclusivo, sbloccare la potente U100 e accedere in anticipo alle sei classi dell'Anno 2 di Ghost War. Un'occasione da non perdere a 40,30€ con il 34% di sconto per vivere un'esperienza tattica completa con contenuti premium e bonus esclusivi che arricchiranno la vostra avventura in Bolivia.

Prodotto in caricamento

Ghost Recon Wildlands, chi dovrebbe acquistarlo?

La Gold Edition dell'Anno 2 di Ghost Recon: Wildlands rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di tactical shooter che desiderano un'esperienza completa e arricchita di contenuti esclusivi. Questa edizione si rivolge particolarmente a chi ha già apprezzato il gioco base e vuole espandere le proprie possibilità strategiche, ma anche ai nuovi giocatori che cercano il massimo valore in un unico acquisto. Se amate la serie Splinter Cell, vi entusiasmerà la possibilità di indossare l'iconico completo di Sam Fisher e utilizzare nuove mosse per gli scontri ravvicinati. Con uno sconto del 34%, questa versione soddisfa le esigenze di chi cerca contenuti premium a un prezzo accessibile, offrendo equipaggiamento esclusivo come la U100, il gilet JPC e numerosi elementi di personalizzazione.

Questa edizione è particolarmente consigliata agli amanti del multiplayer competitivo, grazie all'accesso anticipato alle sei classi dell'Anno 2 di Ghost War che vi garantirà un vantaggio tattico significativo. Le 4 casse Forze speciali e le 4 casse Ghost War incluse arricchiranno ulteriormente il vostro arsenale e le opzioni di personalizzazione. Se siete giocatori che apprezzano la varietà strategica, l'equipaggiamento specializzato e desiderate distinguervi sia nelle missioni coopera che nelle sfide PvP, questo pacchetto soddisfa perfettamente tali esigenze, offrendovi contenuti esclusivi difficilmente ottenibili nella versione standard del gioco.

Il Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - Anno 2 Gold Edition per Xbox One vi porta in una Bolivia controllata dal cartello di Santa Blanca. Questa edizione speciale include il completo di Sam Fisher, nuove mosse per il combattimento ravvicinato, armi esclusive e contenuti personalizzabili. Avrete accesso anticipato alle sei classi dell'Anno 2 di Ghost War, oltre a 8 casse bonus per arricchire la vostra esperienza tattica.

Vedi offerta su Amazon