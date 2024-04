The King of Fighters XV - Omega Edition per PS4 a SOLI 25€!

La Gaming Week di Amazon propone oggi un'offerta per The King of Fighters XV - Omega Edition per PS4! Con un prezzo scontato di soli 24,85€ rispetto al costo originale di 34,95€, otterrete uno sconto del 29%. Questa edizione da collezione include non solo il gioco, ma anche una copertina rigida, un artbook, la colonna sonora, litografie e item digitali. Questo titolo supera i predecessori nella grafica, nei sistemi e nell'esperienza online, portandovi nel cuore dell'azione con 39 personaggi. Non perdete l’opportunità di aggiungere questo capolavoro alla vostra collezione a un prezzo così vantaggioso.

The King of Fighters XV - Omega Edition per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

The King of Fighters XV è un prodotto consigliato agli appassionati di videogiochi di combattimento e ai fan della storica serie The King of Fighters. Questa speciale edizione Omega è ideale per coloro che non vogliono soltanto vivere intensi incontri picchiaduro, ma desiderano anche immergersi profondamente nella cultura del gioco grazie ad elementi di collezione esclusivi come copertina rigida, artbook, colonna sonora, litografie e item digitali. Grazie alla sua grafica migliorata, al sistema di combattimento evoluto e all'ampia selezione di 39 personaggi, sia nuovi che gloriosi ritorni, si presenta come il capitolo più ricco e appassionante della serie.

In particolare, è destinato ai giocatori dai 18 anni in su, interessati a una esperienza di gioco online ottimizzata con il supporto di varie opzioni personalizzabili. Anche i collezionisti troveranno di grande valore l'Omega Edition per il suo vasto insieme di contenuti speciali, che arricchisce notevolmente l'esperienza di gioco. Considerando l'aggiunta di una narrazione avvincente che raggiunge nuovi apici e un gameplay che eredita la tradizione del combattimento 3 contro 3 arricchendola con nuove dinamiche, The King of Fighters XV - Omega Edition rappresenta un acquisto imperdibile per i veri appassionati del genere e per i fan di lunga data della serie, soddisfacendo ogni esigenza sia in termini di giocabilità che di collezionismo.

Disponibile oggi a solo 24,85€, in calo dal prezzo originale di 34,95€, The King of Fighters XV - Omega Edition per PS4 è l'acquisto ideale per gli amanti dei picchiaduro e i fedeli seguaci della serie. Con un sistema di combattimento eccellente e un vasto cast di personaggi, offre un valore eccezionale per il suo prezzo. Non perdete l'occasione di aggiungere questa edizione alla vostra collezione.

