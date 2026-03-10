TagTeam è un gioco di carte per due giocatori che riproduce abbastanza fedelmente la sensazione dei videogiochi picchiaduro: si parte selezionando due combattenti a testa (con un meccanismo a draft, suggerito in due modalità: standard e competitivo) per creare una squadra, poi si utilizzano le carte specifiche di quei personaggi per creare una combinazione di mosse da eseguire. La scelta dei personaggi è un importante elemento di strategia: ogni combattente ha meccaniche uniche, completamente diverse dagli altri e quindi la coppia scelta deve in qualche modo cercare di integrare le caratteristiche peculiari di ogni membro del team per creare una serie di combinazioni spiazzanti, potenti e, soprattutto, vincenti.

Combattimenti

Tag Team è un auto battler: questo significa che ogni round si svolge rivelando una alla volta le carte dal mazzo delle azioni in contemporanea all’avversario e applicando gli effetti. L’esito dipende da come queste due carte interagiscono insieme, creando combinazione molto semplici (tipo attacco e parata), inutili (ad esempio cura e parata) o molto complesse da gestire (soprattutto quando si usano i poteri unici più particolari). Il tutto avviene con un ritmo e una modalità che ricorda davvero tanto i picchiaduro arcade.

Alla fine di ogni round i giocatori pescano dal proprio mazzo nuove carte, scegliendone una da aggiungere alle azioni da svolgere nel round successivo; il tutto però senza poter riordinare le carte: la scelta non riguarda solo quale carta aggiungere, ma anche dove posizionarla. Questa fase di pianificazione è fondamentale ma va poi verificata nella pratica per come si concretizza davvero sul tavolo da gioco.

Nella pratica

Tag Team ha un ritmo molto elevato, dove si alternano la parte di combattimento ultra rapida e l’attività di programmazione più riflessiva. Le partite durano poco e l’andamento dipende molto dalla scelte dei giocatori: un team poco sinergico e azioni poco attente alle scelte dell’avversario portano a un esito rapido e spietato; combinazioni più riuscite e scelte studiate possono creare combo che danno risultati inaspettati e ribaltano situazioni che sembrano già decise.

Non si tratta solo di fare scelte ottime, ma di cercare di intuire cosa farà l’avversario, per combinare sia le carte dei propri combattenti sia l’interazione con gli avversari.

Grande varietà

Tag Team presenta ben dodici personaggi, tutti unici e molto diversi fra di loro, creando quindi una combinazione teorica di migliaia di combattimenti diversi. Questo ovviamente non accade perché, come detto, alcuni accoppiamenti sono migliori di altri. La semplice definizione dei due team non determina univocamente il gioco, in quanto il mazzo di carte genera poi sequenze di azioni completamente diverse da partita a partita. Il risultato è che ogni sfida è totalmente e veramente unica, permettendo quindi di giocare per molto tempo, complice il fatto che le partite sono molto brevi.

Conclusioni

Tag Team è un titolo molto originale, che convince nel funzionamento generale e colpisce nel segno per una nicchia molto specifica di giocatori. Le meccaniche non sono perfette, come ci si può immaginare da un gioco così asimmetrico dove le combo sono innumerevoli e complesse, ma generalmente fluiscono senza intoppi. L’alto numero di personaggi, tutti molto diversi fra di loro, rende il gioco molto longevo; è stato inoltre presentata in anteprima al festival del gioco di Cannes appena concluso la prima espansione, a tema Artù e Camelot, con uscita prevista nell’autunno del 2026.

Materiali

Il comparto grafico è molto interessante: le illustrazioni sono di grandissimo pregio e l’editing riesce a ricreare ottimamente l’atmosfera dei picchiaduro anni 90. L’autore della grafica è un veterano dell’illustrazione dei giochi da tavolo, Naiade che ricordiamo per Tokaido o la nuova edizione di Mystery of the Abbey.

Le plance dei personaggi e le carte per il draft sono di un buon cartoncino, come i segnalini. Meno azzeccata la scelta delle carte combattimento che sono troppo leggere. Il regolamento è lungo ed esaustivo, ma confuso, sia dal punto di vista della grafica, sia nella narrazione delle meccaniche. Il libercolo aggiuntivo con le meccaniche specifiche dei personaggi è inevitabilmente incompleto: non tutte le situazioni complesse sono state previste e quindi alle volte nel gioco sorgono combinazioni di carte in cui la risoluzione non è proprio chiara al 100%.

Gioco indicato per

La combinazione di deck building, auto battler e gioco da due, rende Tag Team un titolo estremamente unico e specifico. In particolare la componente di combattimento automatico tende a creare una sensazione di impotenza nei giocatori che amano scegliere ogni singola mossa, un passo alla volta, risultando viceversa più interessante per chi preferisce una pianificazione anticipata più ampia. Consigliato quindi a giocatori esperti, fan dei picchiaduro e affascinati da meccanismi di battaglia automatica.

Contenuto

12 plance combattente

120 carte combattimento

12 carte draft

21 segnalini

40 cubetti potere

6 indicatori salute

4 indicatori speciali

1 guida ai combattenti

1 regolamento

Scheda Gioco

Autore: Gricha German, Coretin Lebrat

Editore: Scorpion Masqué

Distributore: Asmodee Italia

Giocatori: 2

Età: 10+

Durata: 15 min