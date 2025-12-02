Valve ci riprova davvero. A oltre dodici anni dal fallimento delle prime Steam Machine, l’azienda torna a spingere verso un’idea che ha sempre inseguito: portare l’ecosistema PC nel salotto, con la stessa immediatezza di una console. Oggi, però, il contesto è radicalmente diverso. Dopo il successo di Steam Deck, dopo anni di ottimizzazioni su SteamOS e con un approccio meno frammentato rispetto al passato, la nuova Steam Machine, annunciata a novembre 2025 insieme al nuovo Steam Controller e al visore Steam Frame, sembra finalmente in grado di giocarsi le sue carte.

Abbiamo raccolto e unito tutte le informazioni disponibili finora, dai primi test effettuati con Digital Foundry alle dichiarazioni ufficiali di Valve. Ecco, nel dettaglio, tutto quello che sappiamo su Steam Machine!

Cos'è Steam Machine?

La nuova Steam Machine è un compatto PC da salotto pensato per essere collocato in un mobile TV, utilizzato con un controller e percepito come un ibrido tra console e computer. A differenza del tentativo del 2013, questa volta Valve non si affida a partner terzi né a specifiche indefinite: tutto l’hardware è progettato internamente, con una filosofia molto più vicina a quella di Steam Deck.

Il design è completamente nuovo: un piccolo cubo nero, grande più o meno quanto un GameCube leggermente irrobustito, ma con un’impostazione termica da PC tradizionale. Valve ha spiegato che l’intero chassis è stato costruito attorno alla progettazione della ventola, con l’obiettivo di mantenere temperature controllate anche negli spazi ridotti tipici del soggiorno.

La macchina integra un LED frontale personalizzabile, pannelli magnetici rimovibili e una dotazione di porte insolitamente ricca per un dispositivo di queste dimensioni. Può accendersi direttamente dal controller e inviare comandi CEC al televisore, comportandosi come una vera console domestica.

Data di uscita

Valve non ha ancora annunciato una data precisa. L’unica finestra comunicata è “inizio 2026”, ulteriormente precisata come Q1 2026. Ciò significa che, salvo ritardi, Steam Machine dovrebbe essere disponibile tra gennaio e marzo del prossimo anno. La stessa finestra temporale vale anche per Steam Controller e Steam Frame, che potranno essere acquistati singolarmente o all’interno di bundle.

Valve ha confermato che la distribuzione seguirà lo stesso modello di Steam Deck, quindi tramite Steam e Komodo nelle varie regioni supportate. L’azienda sostiene inoltre di aver migliorato la catena distributiva rispetto al lancio di Steam Deck, con l’intenzione di garantire un rollout più fluido.

Prezzo

Il prezzo rimane uno dei punti più critici perché Valve non ha fornito alcun riferimento. Le dichiarazioni dei responsabili hardware indicano che Steam Machine non sarà “prezzata come una console”, bensì più in linea con i PC di pari potenza disponibili sul mercato. In più occasioni è stato ribadito che l’obiettivo è offrire un rapporto qualità-prezzo competitivo rispetto a un PC assemblato con specifiche simili.

Si ipotizza un range tra i 400 e i 500 dollari, con la fascia più bassa considerata la più interessante in termini di concorrenza verso PS5 e Xbox Series X. Tuttavia, trattandosi di hardware da PC con una GPU dedicata, non è escluso che il prezzo finale possa risultare più alto.

Design e caratteristiche

Dal punto di vista estetico, Steam Machine punta alla discrezione, con una forma squadrata, sobria e facilmente collocabile. Le dimensioni ridotte sono possibili grazie a un’architettura interna progettata appositamente da Valve, che ha concentrato gran parte dell’ingegnerizzazione sulla dissipazione termica. Il risultato è un dispositivo pensato per funzionare senza soffrire l’aria limitata di un mobile TV.

A livello funzionale, Steam Machine si comporta come una console: si accende dal controller, comunica col televisore grazie all’HDMI CEC, presenta un’interfaccia immediata basata su Steam Big Picture e consente l’uso di controller, mouse, tastiere e altri accessori. Nonostante tutto questo, rimane un PC vero e proprio: si può installare un altro sistema operativo, utilizzare applicazioni terze e persino configurare altri store.

Valve offrirà due modelli: uno da 512GB e uno da 2TB, entrambi con supporto per SSD NVMe 2230/2280 e slot microSD, utile anche per condividere la libreria con Steam Deck o Steam Frame.

Specifiche tecniche

Sotto la scocca, Steam Machine ospita una CPU AMD Zen 4 semi-custom a 6 core e 12 thread, con frequenza fino a 4.8GHz e TDP di 30W. La GPU è anch’essa una soluzione AMD semi-custom basata su RDNA 3 con 28 compute unit, clock stabile a 2.45GHz e 8GB di memoria GDDR6.

Le prestazioni dichiarate parlano di un’esperienza 4K a 60fps con FSR, ma si tratta di un obiettivo ambizioso. Diversi analisti, tra cui Digital Foundry, la collocano fra Xbox Series S e PlayStation 5, ma con un limite evidente: i soli 8GB di VRAM della GPU. Questa quantità è già oggi un vincolo per molti giochi AAA moderni, soprattutto a risoluzioni elevate, ed è la critica tecnica più significativa rivolta a Steam Machine.

Il sistema è dotato di 16GB di RAM DDR5 SODIMM, aggiornabile, con supporto Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e un ventaglio di porte che include DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, una USB-C da 10Gbps, quattro USB-A e una porta Ethernet. L’alimentatore è integrato.

SteamOS 3, basato su Arch Linux, gestisce l’interfaccia principale ma permette di accedere al desktop KDE Plasma per installare applicazioni e software non Steam.

Qui sotto potete trovare una tabella con le specifiche tecniche complete.

Voce Dettaglio Modelli 512 GB o 2 TB NVMe; slot microSD; opzione bundle con Steam Controller CPU Semi-custom AMD Zen 4 – 6 core / 12 thread, fino a 4.8 GHz, 30W TDP GPU Semi-custom AMD RDNA 3 – 28 CUs, clock sostenuto 2.45 GHz, 110W TDP, 8 GB GDDR6 RAM 16 GB DDR5 SODIMM (aggiornabile) Prestazioni dichiarate Target 4K/60fps con FSR; supporto ray tracing; circa 6 volte più potente di Steam Deck Storage NVMe 2230/2280; slot microSD compatibile con Steam Deck e Steam Frame Dimensioni 156 mm (L) × 152 mm (A) × 162 mm (P) Peso 2.6 kg Alimentazione Alimentatore interno; AC 110–240 V Uscite video DisplayPort 1.4: fino a 4K 240Hz / 8K 60Hz, HDR, FreeSync, daisy chain

HDMI 2.0: fino a 4K 120Hz, HDR, FreeSync, CEC Porte USB 2 × USB-A 3.2 Gen 1 frontali

2 × USB-A 2.0 posteriori

1 × USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Rete Gigabit Ethernet; Wi-Fi 6E 2×2; Bluetooth 5.3 con antenna dedicata Controller Adattatore wireless 2.4 GHz integrato per Steam Controller LED frontale Barra RGB con 17 LED indipendenti per stato sistema e personalizzazione Sistema operativo SteamOS 3 (Arch-based), desktop KDE Plasma Compatibilità Supporto per controller Xbox, DualSense, mouse, tastiere e periferiche PC Funzioni console-like Accensione da controller; HDMI CEC per accendere/spegnere la TV; pannello frontale magnetico

Steam Controller

Insieme a Steam Machine debutta anche il nuovo Steam Controller, che abbandona l’impostazione “esperimentale” del modello del 2015 in favore di un design più convenzionale, vicino a quello dei controller Xbox, ma con alcune peculiarità molto distintive.

La novità più importante riguarda gli stick, basati su tecnologia TMR: una variante moderna dei sensori magnetici, più precisa degli Hall Effect e pensata per offrire grande durata e resistenza alla deriva. Ai lati degli stick restano due trackpad quadrati con motori aptici ad alta definizione, eredità diretta del Steam Controller originale ma molto più avanzati.

Il controller dispone inoltre di quattro pulsanti posteriori, un giroscopio a 6 assi, un sistema di riconoscimento della presa chiamato GripSense che attiva automaticamente il gyro aiming, vibrazioni di nuova generazione e un’autonomia dichiarata di almeno 35 ore.

La connessione avviene via Bluetooth, USB o tramite il Controller Puck, un piccolo ricevitore a bassa latenza che funge anche da base di ricarica e permette di collegare fino a quattro Steam Controller insieme.

Ogni Steam Machine includerà un controller nella confezione.

Cosa aspettarsi davvero da Steam Machine

Il progetto è ambizioso e, rispetto al passato, molto più solido. La combinazione di un sistema operativo maturo, una potenza paragonabile alle console attuali, un design compatto e un controller convincente rende Steam Machine un prodotto potenzialmente molto interessante per chi cerca un’alternativa console-like per giocare alla libreria Steam senza investire in un PC tradizionale.

Ci sono però due incognite cruciali: prezzo e VRAM. Il costo finale determinerà la competitività reale del dispositivo, mentre gli 8GB di memoria video potrebbero rivelarsi il primo limite nei giochi più esigenti. In un mercato AAA sempre più affamato di memoria, la longevità tecnica della macchina sarà un punto da osservare con grande attenzione.

Valve, per ora, non ha mostrato nuovi giochi né ottimizzazioni dedicate, e anche questo sarà un fattore da monitorare.