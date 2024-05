Stazione di ricarica per auto elettriche con sconto di 100€!

Questa stazione di ricarica rivoluzionerà il modo di alimentare la vostra auto elettrica. Attualmente disponibile su Amazon a 499,99€, il dispositivo è compatibile con la maggior parte delle auto elettriche di tipo 2 e offre una potenza regolabile fino a 22 kW. Dotata di controllo remoto tramite app, è la scelta ideale per chi cerca convenienza senza compromettere la sicurezza, essendo conforme agli standard internazionali. Inoltre, l'offerta attuale include un coupon sulla pagina del prodotto che permette di ottenere uno sconto di 100€, rendendo l'acquisto ancora più vantaggioso a 399,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto di 100€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 26 maggio, salvo esaurimento.

Stazione di ricarica per auto elettriche, chi dovrebbe acquistarla?

Questa stazione di ricarica per auto elettriche è la scelta ideale per i proprietari di veicoli elettrici o ibridi plug-in di tipo 2 che cercano una soluzione di ricarica veloce, sicura e intelligente direttamente a casa. Supporta sia modalità monofase che trifase con potenze fino a 22 kW, offrendo flessibilità nelle opzioni di ricarica. È particolarmente consigliata per chi desidera ottimizzare i tempi di ricarica grazie alle funzionalità dell'applicazione SmartLife, come la programmazione delle ricariche notturne o in periodi con tariffe elettriche più vantaggiose.

Questo dispositivo è un'ottima scelta per famiglie o per chi condivide il veicolo, poiché consente una gestione condivisa del caricabatterie in modo semplice. La sua robustezza è garantita dagli standard IP65 per la scatola e IP55 per la testina di ricarica, rendendolo adatto anche per installazioni esterne grazie alla resistenza alla polvere e ai getti d'acqua. I proprietari di veicoli elettrici che attribuiscono grande importanza alla sicurezza e all'efficienza energetica troveranno in questa stazione di ricarica un investimento affidabile, contribuendo così alla protezione dell'ambiente e riducendo i tempi di attesa per la ricarica. Attenzione: l'installazione richiede l'intervento di un professionista qualificato.

Questa stazione di ricarica per auto elettriche si distingue per la sua capacità di offrire una ricarica veloce e intelligente, una vasta compatibilità con veicoli di tipo 2 e un alto livello di sicurezza. Dotata di caratteristiche innovative come il controllo remoto tramite app, è raccomandata per chi cerca una soluzione efficiente per la ricarica domestica dei propri veicoli elettrici. Con un prezzo di 399,99€, rappresenta un investimento saggio per il futuro della mobilità sostenibile. Ricordatevi però di attivare il coupon!

