Gli auricolari wireless Soundcore P30i di Anker sono in offerta su Amazon a 25,99€ invece di 49,99€. Questi auricolari Bluetooth 5.4 offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB, bassi potenti grazie ai driver da 10 mm e un'autonomia straordinaria di 45 ore con la custodia. La custodia ha una funzione 2-in-1 che funge anche da supporto per smartphone. Approfittate di questo sconto del 48% su Amazon per portarvi a casa auricolari con certificazione IP54 e modalità trasparenza.

Soundcore P30i, chi dovrebbe acquistarlo?

I Soundcore P30i di Anker sono la soluzione ideale per chi cerca auricolari wireless versatili e accessibili senza rinunciare alla qualità. Questi auricolari sono perfetti per studenti e pendolari che trascorrono molto tempo sui mezzi pubblici e desiderano isolarsi dai rumori circostanti grazie alla cancellazione attiva fino a 42 dB. La custodia 2-in-1 con supporto integrato per smartphone rappresenta un vero punto di forza per chi ama guardare serie TV o video durante gli spostamenti, eliminando la necessità di tenere il telefono in mano. Con un'autonomia complessiva di 45 ore, vi accompagneranno per settimane intere senza bisogno di ricariche frequenti.

Sono consigliati per gli appassionati di musica con bassi profondi che vogliono un'esperienza audio coinvolgente grazie ai driver da 10 mm e alla tecnologia BassUp. La certificazione IP54 li rende resistenti a sudore e schizzi d'acqua, ideali quindi per sportivi e per chi li utilizza durante le sessioni in palestra. La modalità trasparenza consente inoltre di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante quando necessario, rendendoli perfetti per chi cammina in città o deve interagire frequentemente con altre persone. A questo prezzo scontato del 48%, rappresentano un'opportunità eccezionale per chi cerca qualità audio e funzionalità avanzate con un budget contenuto.

Soundcore P30i di Anker sono auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB e tecnologia adattiva che regola automaticamente l'intensità in base all'ambiente circostante. Dotate di driver da 10 mm con tecnologia BassUp, offrono bassi potenti e profondi, mentre la certificazione IP54 le protegge da polvere e schizzi d'acqua. La custodia innovativa 2-in-1 funge anche da supporto per smartphone, permettendovi di guardare video comodamente durante i viaggi.

