Su Amazon sono disponibili i Soundcore Liberty 4 Pro di Anker, auricolari wireless con cancellazione del rumore adattiva in tempo reale grazie a 7 sensori. Offrono musica Hi-Fi con architettura ACAA, ricarica 2x più veloce e fino a 40 ore di autonomia totale. Le chiamate risultano nitide grazie a 6 microfoni con IA. Ora a soli 89,99€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 129,99€.

Soundcore Liberty 4 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

I Soundcore Liberty 4 Pro di Anker sono gli auricolari ideali per chi trascorre molte ore in viaggio, in ufficio open space o in ambienti rumorosi e necessita di isolamento acustico di alto livello. Grazie ai 7 sensori integrati e alla cancellazione del rumore adattiva che si aggiorna ogni 0,3 secondi, sono perfetti per chi non vuole rinunciare alla concentrazione o al piacere della musica in qualsiasi contesto. Chi lavora da remoto apprezzerà i 6 microfoni potenziati dall'intelligenza artificiale, che garantiscono chiamate nitide anche in condizioni climatiche avverse.

Questi auricolari soddisfano anche le esigenze degli audiofili più esigenti, grazie all'architettura ACAA con woofer da 10,5 mm e tweeter in titanio, per un suono Hi-Fi ricco di dettagli. La ricarica ultra-rapida — 5 minuti per 4 ore di ascolto — li rende adatti a chi ha ritmi frenetici e non può aspettare. Con un'autonomia complessiva di 40 ore e un prezzo ridotto del 31% a soli 89,99€, rappresentano un'opportunità eccellente per chi cerca qualità premium a un costo accessibile.

