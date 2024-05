Sonic Frontiers a soli 25€: azione, misteri e velocità!

Se siete appassionati giocatori, avrete sicuramente effettuato il pre-order di Assassin's Creed Shadows. Ma mentre aspettate l'uscita ufficiale, non perdete l'occasione di vivere un'avventura ad alta velocità con Sonic Frontiers! Scoprite il nuovo platforming a zona aperta mentre sfrecciate attraverso le Starfall Islands, ciascuna con le sue sfide e segreti da scoprire. Sonic Frontiers è oggi disponibile al prezzo speciale di 24,99€ invece di 29,98€, permettendovi di risparmiare il 17%. Un'offerta imperdibile per tutti i fan di Sonic!

Sonic Frontiers, chi dovrebbe acquistarlo?

Sonic Frontiers è l'acquisto ideale per gli appassionati d'avventura e per chi ama esplorare mondi aperti ricchi di azione, misteri e sfide entusiasmanti. Questo gioco soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza in cui la velocità si combina perfettamente con l'esplorazione libera, offrendo la libertà di scegliere il proprio percorso attraverso le Starfall Islands. Si tratta di un'opportunità imperdibile per immergersi nelle avventure ad alta velocità di Sonic, scoprendo vari tipi di paesaggi e combattendo contro nemici con un innovativo sistema di battaglia.

Sonic Frontiers offre un'avventura epica nel vero senso della parola. Viaggiando attraverso le Starfall Islands, i giocatori scopriranno un mondo aperto pieno di foreste lussureggianti, cascate spumeggianti e vasti deserti, ognuno con le proprie sfide uniche e segreti da svelare. La libertà di esplorazione è senza precedenti, consentendo di scoprire missioni secondarie, risolvere enigmi e combattere contro nemici mai visti utilizzando un innovativo sistema di combattimento. Questo gioco trasporta i fan di lunga data e i nuovi arrivati in un viaggio ricco di misteri, avventure e scoperte, unendo lo stile classico di Sonic a elementi completamente nuovi.

Attualmente disponibile per 24,99€, Sonic Frontiers è perfetto sia per i fan di lunga data di Sonic, sia per i nuovi giocatori che vogliono provare ad entrare per la prima volta nel suo mondo adrenalinico. È il momento perfetto per tuffarsi in un'esperienza che combina esplorazione, velocità e azione.

Vedi offerta su Amazon