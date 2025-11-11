Bandai ha ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per una nuova e spettacolare aggiunta alla linea Figuarts Zero, dedicata a Son Goku Super Saiyan tratto da Dragon Ball Z. Questa nuova realizzazione firmata Tamashii Nations celebra l’eroe più iconico dell’animazione giapponese con un diorama che ripercorre le battaglie più leggendarie della sua storia.

Son Goku Super Saiyan Trail of Battles - Figuarts Zero

La figure, intitolata “Trail of Battles”, non si limita a ritrarre Goku in posa da combattimento, ma lo colloca al centro di una scena dal forte impatto visivo, arricchita da un fondale scolpito in rilievo che raffigura tre dei suoi nemici più celebri: il Grande Mago Piccolo, Freezer e Cell. Tre avversari che, con le loro sfide epiche, hanno contribuito a definire la leggenda del guerriero Saiyan e a costruire la sua evoluzione nel corso della serie.

Il concept della figure trae ispirazione da una celebre illustrazione commemorativa di Dragon Ball Z, trasformata ora in una scultura tridimensionale capace di catturare tutta la potenza e la determinazione di Goku. La posa dinamica e l’espressione decisa restituiscono perfettamente l’essenza del Super Saiyan, mentre il gioco di forme e dettagli del diorama contribuisce a creare una composizione scenica di grande impatto, ideale per qualsiasi collezione dedicata all’universo creato da Akira Toriyama.

Realizzata in PVC e ABS, la figure misura circa 22 cm di altezza, una dimensione che la rende perfetta per essere esposta e ammirata su uno scaffale. Come da tradizione per la linea Figuarts Zero, anche in questo caso la qualità delle sculture e la cura delle colorazioni si confermano ai massimi livelli.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

La distribuzione ufficiale in Italia sarà curata da Cosmic Group, con lancio previsto per marzo 2026 in Giappone e arrivo sul mercato italiano atteso per maggio 2026. Il prezzo stimato si aggira intorno ai 75,00 euro.