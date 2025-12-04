Scoprite lo Shelly Blu Button 1, il pulsante smart Bluetooth che rivoluziona il controllo della vostra casa intelligente. Disponibile su Amazon, questo dispositivo vi permette di attivare scene e azioni con un semplice clic: spegnete le luci, regolate le tapparelle o chiudete la porta d'ingresso grazie alle tre modalità di clic disponibili. Con una batteria dalla durata di 2 anni e crittografia avanzata per la massima sicurezza, questo pulsante smart è ora in offerta a soli 11,90€ invece di 20€, perfetto per automatizzare la vostra casa o ufficio in modo semplice ed efficiente.

Shelly Blu Button, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Shelly Blu Button 1 è la soluzione ideale per chi desidera semplificare la gestione della propria casa intelligente o del proprio ufficio senza complicazioni. Questo pulsante smart è perfetto per coloro che cercano un modo rapido e intuitivo per controllare più dispositivi contemporaneamente, attivare scene personalizzate o automatizzare routine quotidiane con un semplice clic. Grazie alle tre modalità di clic disponibili, potrete spegnere tutte le luci prima di andare a dormire, regolare le tapparelle per creare l'atmosfera perfetta o attivare scenari complessi per le presentazioni in ufficio. È particolarmente consigliato a chi possiede già dispositivi dell'ecosistema Shelly Plus, Pro o Gen3, che fungeranno da gateway per sfruttare appieno le potenzialità di questo pulsante.

Se siete alla ricerca di praticità ed efficienza energetica, questo prodotto soddisfa perfettamente le vostre esigenze con una batteria dalla durata eccezionale di due anni. La crittografia avanzata AES garantisce che tutte le comunicazioni siano protette, rendendo il dispositivo ideale anche per chi ha particolare attenzione alla sicurezza e alla privacy dei propri dati domestici. Con un'offerta che riduce il prezzo da 20€ a soli 11,90€, rappresenta un investimento accessibile per espandere il vostro sistema di domotica, perfetto sia per i professionisti che vogliono ottimizzare l'ambiente lavorativo, sia per le famiglie che desiderano maggiore comfort e controllo nella vita quotidiana.

Shelly Blu Button 1 è un pulsante smart Bluetooth che vi permette di controllare dispositivi e attivare scene con un semplice clic. Dotato di tre modalità di pressione (singola, doppia e lunga), vi consente di gestire luci, tapparelle e altri dispositivi Shelly con facilità. La crittografia avanzata garantisce comunicazioni sicure, mentre la batteria offre un'autonomia fino a 2 anni.

