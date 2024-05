Set LEGO Grande albero Deku 2-in-1 di Zelda: ecco dove prenotarlo al miglior prezzo

Il set LEGO Grande albero Deku 2-in-1 di The Legend of Zelda, in uscita il 1° settembre 2024, è ora disponibile in prenotazione al prezzo di 299,99€ su LEGO Store. Questo straordinario modello catturerà l'attenzione di tutti gli appassionati grazie alla sua fedeltà e ai dettagli curati, offrendo un’esperienza di costruzione senza pari.

Prenota ora su LEGO Store

Set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1, cosa comprende?

Il set LEGO Grande albero Deku 2-in-1 permette di scegliere tra due versioni dell'iconico albero, una ispirata a "Ocarina of Time" e l'altra a "Breath of the Wild". Entrambi i modelli sono dotati di dettagli mobili e pannelli laterali accessibili, che consentono di esplorare e apprezzare ogni particolare. Gli oggetti iconici inclusi, come l’Ocarina del Tempo, lo Scudo Hylia e la Spada suprema, richiamano immediatamente alla memoria i momenti più epici della saga.

Inoltre, il set comprende la minifigure della Principessa Zelda e tre versioni di Link, ciascuna rappresentativa dei diversi capitoli della serie, arricchendo ulteriormente il valore collezionistico del modello. La costruzione è resa ancora più coinvolgente e appagante grazie all'app LEGO Builder, che permette di visualizzare una versione digitale 3D del modello, ingrandendo e ruotando ogni dettaglio per un’esperienza interattiva senza precedenti.

Set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1, quando esce?

L'uscita del set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1 è prevista per 1° settembre 2024.

Set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Grande albero Deku 2-in-1 è un'occasione imperdibile per tutti i fan della leggendaria saga di The Legend of Zelda e gli appassionati di costruzioni LEGO. Questo modello, particolarmente adatto a un pubblico adulto, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera combinare la passione per i videogiochi con il piacere creativo del montaggio LEGO. Con le sue versioni dettagliate del Grande albero Deku, il set offre un’esperienza di gioco coinvolgente e ricca di dettagli.

Non è solo un giocattolo, ma anche un elegante oggetto da esposizione. Questo set include una varietà di elementi iconici che ne arricchiscono il valore. Grazie all'app LEGO Builder, i costruttori possono godere di un’esperienza interattiva che rende il montaggio ancora più appagante e divertente.

Set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1, quanto costa e dove acquistarlo?

Per assicurarsi un esemplare del set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1, è necessario continuare monitorare i principali rivenditori online, ma in questo momento vi segnaliamo che il preorder è stato aperto solo sul LEGO Store. Come sempre vi aggiorneremo tempestivamente anche sulle nuove disponibilità presso altri store.

Proposto a 299,99€, il set LEGO Grande albero Deku 2-in-1 si distingue per qualità e giocabilità, grazie ai suoi dettagli fedeli e agli accessori che ne accrescono il valore. La presenza di funzionalità interattive attraverso l'app LEGO Builder e le minifigure da collezione incluse ne fanno un acquisto consigliato per vivere o rivivere le avventure dell’universo di The Legend of Zelda in modo creativo e divertente.

