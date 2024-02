Smart TV Samsung 4K 85" CROLLA a meno di 2.800€! Occasione IMPERDIBILE!

Se siete interessati a investire in una smart TV Samsung di grande formato, l'offerta su Amazon per il modello Neo QLED da 85 pollici QE85QN90B è un'opportunità da non perdere. Con uno sconto significativo di circa 1.600€, questa televisione di punta è disponibile al costo di 2.793,35€, molto al di sotto del suo prezzo originale di 4.409,99€.

Samsung Neo QLED QE85QN90B, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello di Samsung, una delle scelte top di gamma di precedenti generazioni, è perfetto per chi ama cinema e tecnologia e desidera il meglio in termini di qualità video e audio senza compromessi. La sua tecnologia Quantum Matrix, che sfrutta Mini LED, assicura contrasti estremamente definiti e neri profondi a risoluzione 4K, rendendo ogni dettaglio delle scene incredibilmente vivo e realistico.

Dotata di un processore Neo Quantum 4K che utilizza l'intelligenza artificiale per elevare la qualità di ogni immagine alla massima definizione, questa smart TV promette un'esperienza visiva immersiva senza precedenti. Grazie al Quantum HDR e all'audio Dolby Atmos con OTS+, offre un'esperienza audiovisiva di altissimo livello, con prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di luminosità e per ogni tipo di contenuto.

Inoltre, è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di lunga durata che possa rispondere non solo alle esigenze di intrattenimento attuali ma anche adattarsi alle future innovazioni del settore. Chi aspira a un'esperienza di visione domestica di alto livello, con un perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica, prestazioni di spicco e compatibilità futura, troverà in questo modello un'opzione impareggiabile.

