La Figuarts Zero Chouette di Ranma femmina è una figure dinamica e scenografica, ricca di dettagli e caratterizzata da una base translucida d’impatto che esalta il personaggio. La scultura è precisa e la colorazione vibrante, con sfumature moderne che valorizzano la resa finale. Anche senza accessori aggiuntivi, la figure risulta completa, solida e perfetta da esporre. Una delle migliori interpretazioni statiche di Ranma disponibili sul mercato.

Tra le opere che hanno segnato l’immaginario degli appassionati di anime e manga negli anni ’90, Ranma ½ occupa ancora oggi un posto speciale. Il mix inconfondibile di comicità, arti marziali e trasformazioni improvvise ha reso l’opera di Rumiko Takahashi un cult intramontabile. E proprio da questo universo arriva la nuova proposta di Bandai: una splendida figure di Ranma Saotome in versione femminile per la linea Figuarts Zero Chouette, serie che negli anni si è conquistata la fiducia dei collezionisti grazie a pose ricercate e un forte impatto scenico.

Questa release punta tutto sull’eleganza del personaggio e sulla dinamicità che caratterizza la linea Chouette, offrendo una rappresentazione capace di catturare subito lo sguardo anche in una collezione molto variegata. Una figure pensata per chi è cresciuto con Ranma ½, per chi lo ha scoperto più di recente o semplicemente per chi cerca un pezzo iconico da esporre in vetrina, realizzato con cura e attenzione ai dettagli.

Chi è Ranma Saotome?

Ranma Saotome è il protagonista di Ranma ½ e la sua celebre trasformazione femminile nasce dalla maledizione della “Spring of the Drowned Girl”, una delle fonti di Jusenkyo. A causa di questo incidente, ogni volta che entra in contatto con l’acqua fredda si trasforma in una ragazza dai capelli rossi e dall’aspetto atletico, tornando maschio solo con l’acqua calda.

Nonostante il cambio di aspetto, Ranma mantiene la stessa personalità: orgoglioso, impulsivo, brillante nelle arti marziali e spesso coinvolto in situazioni esilaranti. La forma femminile diventa anche un’arma tattica, utile per ingannare avversari o ribaltare situazioni complicate. Le dinamiche con Akane Tendo, divise tra tensione romantica e litigi continui, restano centrali, mentre altri personaggi si innamorano della sua versione femminile, creando ulteriori gag comiche.

Dal punto di vista delle arti marziali, Ranma “ragazza” è più agile e veloce, rendendo i combattimenti ancora più dinamici. Con il tempo, imparare a convivere con la maledizione diventa parte del suo percorso personale, tra momenti di imbarazzo, strategie veloci e una progressiva accettazione della propria dualità.

La Figuarts Zero Chouette di Ranma

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Seguendo l’impostazione tipica della linea Figuarts Zero Chouette, anche questa release dedicata a Ranma Saotome in versione femminile arriva in una scatola rigida con vetrina, pensata per valorizzare la figure sin dal primo sguardo. Il frontale è dominato da un ampio pannello trasparente che permette di osservare chiaramente la statica ancora all’interno del blister: un dettaglio sempre apprezzato sia dai collezionisti che preferiscono esporre il prodotto sigillato, sia da chi vuole valutarne la qualità prima dell’acquisto.

La grafica del box riprende la palette pastello tipica dell’opera, con toni caldi e luminosi che mettono subito in risalto il carattere vivace del personaggio. Le rifiniture dorate e i motivi ornamentali richiamano le decorazioni orientali, conferendo un tocco elegante e coerente con l’estetica della linea Chouette. Sul frontale troviamo anche una grande illustrazione ufficiale della figure, utile per avere un riferimento immediato sulla posa e sul design.

Il retro della confezione mostra diversi scatti dettagliati della statica, accompagnati da piccole decorazioni grafiche che richiamano l’effetto dell’acqua in trasformazione, elemento narrativo centrale dell’intero personaggio. Il blister interno mantiene la figure ben protetta e stabile, evitando movimenti indesiderati durante il trasporto.

Ranma - Figuarts Zero Chouette

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La prima impressione, una volta estratta dal blister, è di assoluto stupore: questa Figuarts Zero Chouette dedicata a Ranma nella sua versione femminile è un concentrato di dinamismo, eleganza e personalità. Bandai riesce ancora una volta a catturare l’anima del personaggio con una resa scenica che sembra uscita direttamente dalle sequenze più iconiche dell’anime.

La posa scelta è estremamente efficace: Ranma è scolpita mentre salta in aria, con le braccia sollevate e i capelli mossi dal movimento, un’istantanea che richiama la sua energia spensierata ma allo stesso tempo determinata. È una figure che comunica qualcosa anche senza articolazioni, tipico dei pezzi Chouette pensati per “raccontare” un momento.

Uno degli elementi più forti dell’intera composizione è la base scenica, un vortice d’acqua translucido modellato in un effetto “onda” che avvolge i piedi del personaggio. La scelta non è solo estetica: è un rimando diretto alla maledizione di Jusenkyo e alla componente acquatica che definisce Ranma, trasformando il supporto in un pezzo narrativo vero e proprio. Il materiale semitrasparente permette alla luce di attraversarlo e creare riflessi naturali, rendendo la base visivamente viva, quasi pulsante.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

A livello di sculpt, le proporzioni sono perfettamente bilanciate e rispettano il tratto di Rumiko Takahashi senza mai sfociare nella caricatura. I dettagli del body sono scolpiti con cura: le pieghe della casacca cinese, il movimento dei pantaloni durante il salto, i lacci dorati, tutti elementi trattati con grande precisione. Anche la transizione tra la figure e la base è pulitissima, senza tagli visibili o incastri troppo evidenti, qualcosa che ormai rappresenta un vero marchio di fabbrica per la linea Chouette.

La palette cromatica è uno dei punti più affascinanti di questa uscita. Il rosso acceso della casacca è vivido e brillante, perfettamente bilanciato dal blu profondo dei pantaloni. I dettagli dorati aggiungono un tocco di eleganza senza risultare invadenti. I capelli di Ranma, color rosa intenso, presentano sfumature morbide che reagiscono alla luce creando un effetto quasi setoso.

Il vero spettacolo, però, è la colorazione della base. I toni del blu e del bianco si fondono in un effetto translucido che cambia letteralmente a seconda dell’illuminazione: alla luce diretta vira verso un turchese brillante, mentre in ombra diventa più profondo, quasi onirico. È un tipo di pittura che va oltre il semplice riferimento all’anime e sfrutta la resa dei materiali moderni per ottenere un impatto più artistico e contemporaneo.

Conclusioni

La Figuarts Zero Chouette dedicata a Ranma Saotome in versione femminile si conferma una delle proposte più riuscite della linea, capace di combinare estetica, storytelling e qualità costruttiva in un’unica scultura coesa e ricca di personalità. L’impatto visivo è immediato: la posa aerea, il dinamismo dei capelli e il vortice d’acqua che sostiene il personaggio creano una scena perfettamente bilanciata, che cattura l’essenza più iconica del personaggio e della serie.

In definitiva, la Figuarts Zero Chouette di Ranma femmina è un acquisto altamente consigliato sia ai fan storici dell’opera sia a chi desidera un pezzo scenografico, elegante e immediatamente riconoscibile. Un prodotto che unisce fascino, dinamismo e una forte identità visiva, distinguendosi come una delle migliori uscite recenti della linea.

Ranma in versione femminile Figuarts Zero Chouette, sarà presto disponibile per l'acquisto in Italia, sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.