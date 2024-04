Questo mouse gaming wireless non è mai costato così POCO! MENO di 80€!

In cerca del vostro prossimo mouse gaming? Scoprite questa offerta imperdibile su Amazon per il modello Glorious Model I 2! Originariamente proposto a 99,99€, è ora disponibile a soli 79,99€ con uno sconto del 20%. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Mouse gaming Glorious Model I 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming Glorious Model I 2 rappresenta l'opzione ideale per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni elevate senza compromessi. Grazie alla sua leggerezza di soli 75 grammi e al design ergonomico, è perfettamente adatto a sessioni di gioco prolungate, riducendo il rischio di affaticamento del polso. Gli utenti che prediligono i titoli MMO, MOBA o sparatutto troveranno in questo mouse un alleato di valore, grazie ai suoi 9 tasti programmabili che consentono una reazione rapida e una personalizzazione delle azioni senza eguali.

Con la tecnologia wireless ibrida, che unisce 2,4 GHz e Bluetooth, il Glorious Model I 2 offre una flessibilità di connessione eccellente, garantendo al contempo prestazioni affidabili e una durata della batteria impressionante fino a 210 ore. È inoltre dotato del sensore ottico avanzato BAMF 2.0, che assicura un tracciamento preciso e reattivo in ogni situazione di gioco. I professionisti del gaming e gli appassionati che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità e sulle prestazioni troveranno nel Glorious Model I 2 il compagno ideale.

In definitiva, il mouse gaming Glorious Model I 2 è una scelta eccellente per i giocatori che cercano leggerezza, personalizzazione e precisione. Con il suo prezzo ridotto da 99,99€ a soli 79,99€, offre un incredibile valore aggiunto per un dispositivo di alta qualità. Che voi siate appassionati di MMO, MOBA o sparatutto, questo mouse è progettato per migliorare la vostra esperienza di gioco, garantendo comfort e prestazioni superiori.

