Quanto conosci Xbox? Mettiti alla prova con il quiz!

Se è vero che molti dei nostri lettori sono cresciuti a pane e Nintendo o a pane e PlayStation, lo è altrettanto che ce ne sono molti cresciuti a... pane e Xbox! La console nata dalle ambizioni di Microsoft ha ormai alle spalle oltre vent'anni di franchise e fan affezionati, motivo per cui non poteva che diventare protagonista di uno dei nostri immancabili quiz del venerdì.

Così, dopo avervi chiesto tutto sulla storia di PlayStation, con anche un quiz specifico sulla prima console di casa Sony, oggi siamo qui per scoprire quanto siete davvero esperti della storia di Xbox e di quella delle sue saghe più celebri.

Sapete davvero tutto quello che c'è da sapere sulle diverse console Xbox? Vi ricordate anche dei nomi in codice dei diversi progetti e di quali Halo hanno avuto particolarmente successo? Se pensate di sì, potete mettervi alla prova per dimostrarlo!

Prima che accogliate la sfida, vi ricordo che avete 20 secondi di tempo per rispondere a ciascuna domanda: non provate quindi a barare cercando la risposta online, perché il tempo scadrebbe e la risposta vi verrebbe segnata come sbagliata!

Vai al quiz su Xbox

Al termine dei 25 quesiti, vi spetterà un titolo che premierà il vostro risultato: siete delle Leggende del mondo Xbox, o dei neofiti che stanno ancora cercando di orientarsi?

Cogliamo anche l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di SpazioGames potete trovare tutti i quiz in una sezione dedicata: ne abbiamo dedicati parecchi a un bel po' di franchise molto amati e ricordate che ogni venerdì ne pubblichiamo uno nuovo.

Buon divertimento e in bocca al lupo!

