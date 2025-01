Proteggi la tua connessione con Surfshark VPN: SCONTO dell'86% e 3 MESI GRATIS inclusi!

All'inizio dell'anno, Surfshark, tra le VPN più apprezzate, garantiva ai nuovi utenti ben 4 mesi aggiuntivi sugli abbonamenti. Tuttavia, di recente l’offerta è stata rivista, riducendo l’estensione gratuita a 3 mesi extra. Nonostante questa modifica, la promozione resta estremamente vantaggiosa, grazie a un imponente sconto dell’86%, che rende Surfshark una delle soluzioni più convenienti per la sicurezza online.

I 3 mesi extra gratuiti si applicano a tutti i piani disponibili, dal più essenziale "Surfshark Starter" fino all’avanzato "Surfshark One+". Questa versatilità permette di selezionare il pacchetto che meglio si adatta alle proprie esigenze senza rinunciare a un periodo di utilizzo aggiuntivo. Con un prezzo di partenza di soli 2,19€ al mese, Surfshark continua a distinguersi come una delle VPN più accessibili sul mercato.

Sottoscrivere un abbonamento a Surfshark in questo momento è una mossa strategica: non è escluso che il periodo promozionale venga ulteriormente ridotto o eliminato in futuro. Per questo motivo, approfittare subito della migliore offerta VPN vi garantisce il massimo risparmio e il miglior rapporto qualità-prezzo.

Grazie a prestazioni affidabili, velocità elevate e numerose funzionalità avanzate, Surfshark rappresenta un’ottima scelta per proteggere la propria privacy digitale, aggirare le restrizioni geografiche e navigare in sicurezza. Con l’86% di sconto e 3 mesi aggiuntivi inclusi, non c’è momento migliore per provare una delle VPN più richieste sul mercato.