Prestazioni imbattibili con Samsung Odyssey G7: il monitor per veri gamer! (-23%)

Cercate un monitor da gaming scontato? Samsung Odyssey G7, un monitor gaming di punta da 28'', offre una risoluzione UHD 4K e un pannello IPS per immagini nitide sotto ogni angolazione, e ora è disponibile su Amazon a soli 369,90€ invece di 479,99€. Questo significa che potrete godervi sconto del 23%! Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1ms (GtG), assicura un'azione fluida e dettagliata, mentre le tecnologie FreeSync Premium Pro e G-Sync eliminano interruzioni e ritardi. Senza dimenticare le sue funzionalità smart, che includono Samsung Gaming Hub per accedere ai principali servizi di streaming.

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G7 si rivela la scelta perfetta per gli appassionati di gaming che cercano un'esperienza di gioco immersiva e ad alta risoluzione. Con il suo schermo UHD 4K da 28 pollici, questo monitor è ideale per coloro che desiderano cogliere ogni dettaglio del gioco con una qualità dell'immagine superlativa. La combinazione di pannello IPS, HDR 400 e frequenza di aggiornamento di 144 Hz trasforma ogni sessione di gioco in un'avventura visiva senza precedenti, un acquisto consigliato per i gamer che richiedono prestazioni elevate e una vasta gamma di colori accurati dall'angolo di visione più esteso.

Non solo gaming, Samsung Odyssey G7 è perfettamente adatto anche agli utenti che desiderano un dispositivo multifunzione. Grazie alla piattaforma Smart TV integrata, supporto WiFi e Bluetooth, oltre alla possibilità di connettersi ai principali servizi di streaming e al Samsung Gaming Hub per accedere ai giochi in cloud, questo monitor è una scelta eccellente anche per intrattenimento di qualità. L'aggiunta di caratteristiche come Auto Source Switch+ e un supporto ergonomico che assicura un comfort ottimale nelle lunghe sessioni d'uso, lo rendono adatto agli appassionati di tecnologia alla ricerca di un dispositivo versatile che possa abbracciare tanto il gaming quanto l'intrattenimento domestico.

Samsung Odyssey G7 è disponibile a 369,99€, con un notevole risparmio rispetto al prezzo originale di 479,99€. Questo monitor unisce tecnologia avanzata a funzionalità di gioco e multimedia, il compagno ideale per gamer esigenti e gli amanti dell’intrattenimento digitale. La sua qualità dell'immagine, la fluidità di gioco e le opzioni Smart lo rendono un investimento eccellente per una postazione di gioco di alto livello.

Vedi offerta su Amazon