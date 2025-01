Porta l'Innovazione a casa tua con questa smart TV 40" con Alexa Integrata in OFFERTA!

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di trasformare il vostro intrattenimento domestico con la smart TV Hisense 40E53NQT, ora in offerta a soli 229€, grazie a uno sconto imperdibile del 12% rispetto al prezzo precedente di 259€. Con uno schermo da 40 pollici QLED Full HD, colori brillanti e funzioni smart avanzate, questa TV è pronta a rivoluzionare il vostro modo di guardare film, serie TV e molto altro. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori TV gaming per ulteriori consigli.

Hisense 40E53NQT è dotata del sistema operativo VIDAA U6, che vi permette di accedere rapidamente a piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+. Inoltre, grazie alla funzione di Android Screen Sharing, potrete proiettare sul grande schermo i contenuti del vostro smartphone, rendendo ancora più semplice e piacevole la condivisione di video, foto e app. La compatibilità con Alexa vi consente di controllare il televisore e altri dispositivi smart con semplici comandi vocali, rendendo ogni interazione intuitiva e pratica.

Gli appassionati di videogiochi troveranno nella modalità Game Mode un alleato indispensabile: questa funzione riduce l'input lag, garantendo una maggiore reattività durante le sessioni di gioco. Inoltre, la tecnologia HDR10 assicura contrasti migliori e dettagli più realistici, portando ogni avventura virtuale a un livello superiore. Completa l’esperienza l’audio Dolby Atmos, che avvolge l’utente con un suono tridimensionale, perfetto per immergersi completamente nei contenuti multimediali.

A soli 229€, la smart TV Hisense 40E53NQT rappresenta un’occasione unica per arricchire il vostro intrattenimento domestico con tecnologia avanzata e funzioni versatili. Approfittate di questa offerta speciale per portare a casa un dispositivo in grado di combinare qualità d’immagine eccezionale, funzioni smart evolute e un’esperienza audio coinvolgente.