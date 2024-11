Porta la magia del Quidditch su PS5: Harry Potter: Campioni di Quidditch Deluxe Edition già in OFFERTA!

Se siete appassionati del mondo magico di Harry Potter e sognate di immergervi nelle emozionanti partite di Quidditch, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Attualmente, la Deluxe Edition di Harry Potter: Campioni di Quidditch per PS5 è disponibile a soli 29,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di 39,99€. Si tratta del minimo storico per questo gioco, un’occasione imperdibile per tutti i fan della saga e del celebre sport dei maghi.

Harry Potter: Campioni di Quidditch - Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione Deluxe di Harry Potter: Campioni di Quidditch (qui trovate la nostra recensione completa) non si limita a includere il gioco base, ma offre anche una serie di contenuti aggiuntivi che arricchiranno la vostra esperienza di gioco. Avrete la possibilità di personalizzare il vostro personaggio con le esclusive skin per la scopa, ispirate alle quattro Case di Hogwarts, tra cui la Serpeverde con la scopa Stormrider Uragano e la divisa da viaggio, la Tassorosso con la scopa Stormrider Tempesta di sabbia, e la Corvonero con la scopa Stormrider Ciclone. Ogni casa ha un proprio set di personalizzazioni uniche, inclusi stemmi e divise esclusive.

In aggiunta, la Deluxe Edition mette a disposizione 2.000 pezzi d'oro che potrete spendere nel gioco per acquistare potenziamenti e oggetti speciali. Questo vi consentirà di personalizzare ulteriormente la vostra squadra e affrontare le sfide del Quidditch con uno stile unico. Tuttavia, è importante sottolineare che l'oro può essere ottenuto anche progredendo nel gioco, offrendo un'esperienza che si arricchisce con il tempo.

Questo titolo è un vero omaggio ai fan della saga di Harry Potter, offrendo un’esperienza avvincente e coinvolgente. Sfruttando le potenzialità della PlayStation 5, il gioco vanta grafica di ultima generazione, con animazioni fluide e ambientazioni curate nei minimi dettagli. Potrete partecipare a tornei epici tra le quattro Case di Hogwarts, vivere l'adrenalina delle partite di Quidditch e perfezionare le vostre abilità di volo e strategia.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione su Amazon e portatevi a casa la Deluxe Edition di Harry Potter: Campioni di Quidditch a soli 29,99€ invece di 39,99€. Un risparmio del 25% che rende questo gioco ancora più irresistibile. Acquistare ora significa aggiudicarsi il gioco al miglior prezzo mai visto e prepararsi a vivere ore di divertimento sui campi di Quidditch.

