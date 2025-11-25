Threezero ha ufficialmente aperto i preordini del nuovo DLX Optimus Primal (Beast Wars Universe Edition), una straordinaria action figure dedicata a uno dei personaggi più iconici dell’universo Transformers. Il modello, ispirato al design visto nel film Transformers: Rise of the Beasts (2023) e alla storica serie animata Beast Wars: Transformers, rappresenta una celebrazione moderna del leader dei Maximals, riproposto con un look che omaggia la colorazione classica rosso, blu e nero e il simbolo distintivo sul petto.

Optimus Primal DLX - Threezero

La figure misura circa 28,5 cm di altezza e raggiunge un impressionante traguardo tecnico con 74 punti di articolazione, il numero più alto mai realizzato nella linea DLX. Pur non essendo trasformabile, la struttura interna completamente in metallo e il range di movimento estremamente versatile consentono di ottenere pose dinamiche e fedeli alle apparizioni di Optimus Primal nelle sue incarnazioni cinematografiche e animate.

Threezero include una dotazione di accessori particolarmente ricca: i Mega Blasters montabili e regolabili sulla schiena, in grado di simulare il lancio di missili; una coppia di Wrist Cannons con aggancio magnetico, pensati per un fissaggio rapido e stabile; due Cyber Blades complete di supporti per l’alloggio dorsale e accompagnate da una catena metallica; oltre a tre volti intercambiabili, utili per personalizzare al meglio le espressioni del personaggio durante l’esposizione.

Questa Beast Wars Universe Edition propone inoltre contenuti esclusivi dedicati ai fan più appassionati, come la Mutant Mask e la Skull Flail, due accessori che richiamano la storica figure vintage di Beast Wars e ne rafforzano ulteriormente l’identità collezionistica. Per chi preferisse una configurazione più essenziale, Threezero rende disponibile anche una versione standard del personaggio, priva degli extra limitati.

Prezzo e data di uscita

Il nuovo DLX Optimus Primal sarà distribuito da Cosmic Group a partire da ottobre 2026, con un prezzo indicativo di 280,00 euro. Una proposta che si rivolge agli appassionati dei Transformers e ai collezionisti delle produzioni Threezero, confermando ancora una volta la cura e l’attenzione al dettaglio che contraddistinguono la linea DLX.