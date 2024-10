Occhiali Horus X: la soluzione ideale contro l'affaticamento visivo da schermo (-20%)

Siete alla ricerca di nuovi occhiali luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi durante il lavoro o il gioco? Su Amazon, gli occhiali con filtro luce blu Horus X sono offerti a un prezzo imbattibile di 39,90€, rispetto al prezzo originale di 49,90€, con uno sconto del 20%. Progettati per ridurre l'affaticamento oculare e migliorare il sonno, questi occhiali filtrano il 100% della luce blu nociva e offrono una protezione UV completa. Ideali sia per uomini che donne, sono dotati di lenti antiriflesso e una montatura ultra leggera, che garantisce comodità anche durante lunghe sessioni di gioco o lavoro al PC. Inclusi nella confezione, troverete anche una custodia leggera e un panno in microfibra. Non perdete l'opportunità di proteggere i vostri occhi con tecnologia all'avanguardia.

Occhiali Horus X, chi dovrebbe acquistarli?

Gli occhiali con filtro luce blu Horus X si rivolgono a una vasta gamma di utenti la cui quotidiana esposizione agli schermi digitali provoca affaticamento oculare e disturbi del sonno. Particolarmente raccomandati per chi trascorre ore davanti a computer, tablet o smartphone, questi occhiali sono una soluzione efficace per minimizzare l'esposizione alla luce blu, scientificamente riconosciuta per influenzare negativamente il ritmo circadiano e la qualità del sonno. Sono, dunque, particolarmente indicati per professionisti dell'IT, appassionati di videogiochi, studenti e chiunque trascorra molto tempo davanti agli schermi, specialmente nelle ore serali.

Dotati di una tecnologia brevettata PLASMA (Amber), gli occhiali Horus X filtrano il 100% della luce blu compresa tra 380 e 400 nm e l'86% dello spettro [380 nm a 450 nm], offrendo anche una protezione UV al 100%. Questo li rende strumenti ottimali non solo per gamers professionisti, ma anche per utenti comuni alla ricerca di un sollievo dall'affaticamento oculare senza sacrificare la qualità visiva.

Al prezzo di soli 39,90€, rispetto al prezzo originale di 49,90€, gli occhiali con filtro luce blu Horus X rappresentano un investimento intelligente per la salute dei vostri occhi. Sono stati progettati tenendo a mente le esigenze degli utenti che passano molto tempo davanti agli schermi, specialmente i gamer. La loro qualità professionale e la tecnologia brevettata li rendono una scelta ottimale per chiunque desideri ridurre l'affaticamento oculare e migliorare la qualità del proprio sonno. Raccomandiamo vivamente questi occhiali per il loro prezzo vantaggioso, la qualità superiore e i benefici a lungo termine che possono offrire alla vostra vista.

