La potente MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questa scheda video di ultima generazione con 32GB di memoria GDDR7 e architettura PCIe Gen 5 vi permetterà di sfruttare al massimo le tecnologie DLSS 4 e ray tracing avanzato. Con una frequenza di boost fino a 2452 MHz e tripla ventola di raffreddamento, potrete portarvi a casa questa bestia a 2.389€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo originale di 2.550€.

RTX 5090, chi dovrebbe acquistarla?

La MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 è la scelta ideale per chi cerca il massimo delle prestazioni grafiche senza compromessi. Questa scheda video è perfetta per professionisti della creazione di contenuti che lavorano con rendering 3D, editing video in 8K e modellazione avanzata, grazie ai suoi 32GB di memoria GDDR7 e alla tecnologia DLSS 4. Gli appassionati di gaming estremo che desiderano giocare in 4K a frame rate elevatissimi troveranno in questo prodotto il loro alleato perfetto, capace di gestire anche i titoli più esigenti con impostazioni grafiche al massimo.

Con un risparmio di 161 euro rispetto al prezzo originale, questa offerta rappresenta un'occasione da non perdere per chi sta assemblando una workstation di livello professionale o una postazione gaming di fascia premium. La frequenza di boost fino a 2452 MHz e il supporto PCIe Gen 5 garantiscono prestazioni all'avanguardia, mentre le 3 porte DisplayPort 2.1 e la porta HDMI 2.1 vi permetteranno di configurare setup multi-monitor ad alta risoluzione. È particolarmente consigliata a streamer, sviluppatori di videogiochi e content creator che necessitano di potenza elaborativa superiore per flussi di lavoro intensivi.

La MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC rappresenta l'eccellenza nel gaming di ultima generazione. Con 32GB di memoria GDDR7 e un bus a 512bit, questa scheda video raggiunge una frequenza di boost fino a 2452 MHz, garantendo prestazioni straordinarie. Dotata di tecnologia DLSS 4 e supporto PCIe Gen 5, vi offrirà un'esperienza di gioco fluida e dettagliata anche nei titoli più esigenti.

