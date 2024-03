Mouse gaming Logitech G G502 X a un prezzo SHOCK! (-37%)

Siete alla ricerca di un'offerta imperdibile su un mouse da gaming di alta qualità? Il mouse gaming Logitech G G502 X è ora disponibile su Amazon a soli 59,90€, rispetto al prezzo originale di 94,99€, permettendovi di godere di uno sconto del 37%! Approfittate di questa offerta per migliorare il vostro setup di gioco.

Mouse gaming Logitech G G502 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming Logitech G G502 X è stato progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Con la sua innovativa tecnologia ibrida ottico-meccanica LIGHTFORCE, questo dispositivo si rivela la scelta ideale per chi ricerca una risposta istantanea e una precisione millimetrica nei momenti critici di gioco. L'altissima affidabilità e la velocità degli switch rendono il Logitech G G502 X perfetto per ore di sessioni gaming senza compromessi. Il sensore HERO 25K, in particolare, garantisce prestazioni elevate senza smoothing, filtraggio o accelerazione.

Per gli appassionati di customization, il tasto DPI Shift reversibile e rimovibile consente una personalizzazione avanzata, adattandosi perfettamente a ogni stile di presa e a ogni preferenza di gioco. La doppia modalità della rotella di scorrimento, infine, offre un'ulteriore dimensione di controllo personalizzabile, arricchendo l'esperienza di gioco con un livello superiore di comodità e precisione.

Attualmente in offerta a soli 59,90€, il mouse gaming Logitech G G502 X rappresenta un'opportunità eccezionale per elevare la propria esperienza di gioco. Con una combinazione di tecnologia avanzata, design accattivante e precisione ineguagliabile, questo mouse non è solo un upgrade tecnologico, ma anche un'aggiunta di stile alla postazione di gioco.

Vedi offerta su Amazon