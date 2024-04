Monitor gaming MSI 27", PERFETTO per gli eSports, a SOLI 150€! -29%

L'Amazon Gaming Week è ufficialmente iniziata, segnando un'opportunità imperdibile per gli appassionati del settore. Questo evento rappresenta il momento ideale per esplorare e approfittare di una vasta gamma di offerte eccezionali dedicate al mondo del gaming. Che siate alla ricerca di videogiochi all'ultima moda o degli accessori più avanzati, la Gaming Week vi garantisce proposte allettanti e di alta qualità.

Ad esempio, potete portarvi a casa il monitor gaming MSI G2712 a soli 149,99€, permettendovi di risparmiare il 29% sul prezzo più basso recente di 209,99€. Un'occasione da non perdere per aggiornare la vostra postazione gaming!

MSI G2712, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G2712 è un monitor gaming che si rivolge principalmente agli appassionati del mondo dei videogiochi alla ricerca di una soluzione capace di offrire un'alta qualità d'immagine e una fluidità di gioco senza compromessi. Con il suo pannello IPS da 27" FHD, questo monitor garantisce un'eccezionale intensità di colore e ampi angoli di visione, rendendolo ideale non solo per il gaming ma anche per attività che richiedono una grande fedeltà cromatica, come l'editing video e la progettazione grafica. La tecnologia FreeSync Premium e il refresh rate di 170 Hz assicurano una resa immagini estremamente fluida, riducendo al minimo il tearing e lo stuttering durante le sessioni di gioco più intense.

Il design "senza cornice" e le funzionalità pensate per il benessere degli occhi, come le tecnologie anti-flicker e less-blue light, lo rendono una scelta eccellente anche per coloro che trascorrono molte ore davanti al monitor, mitigando l'affaticamento visivo. Inoltre, le sue funzionalità di Night Vision e il contrasto dinamico elevato sottolineano il suo orientamento verso un pubblico che non vuole rinunciare a dettagli e definizione anche nelle scene più oscure. Per quanto riguarda la connettività, il supporto a diverse interfacce lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni, dall'uso con PC e Mac fino alle console e laptop.

Attualmente disponibile a soli 149,99€, MSI G2712 rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano un monitor ad alte prestazioni a un prezzo accessibile. Con la sua qualità d'immagine superiore, tempi di risposta rapidi e comfort visivo migliorato, garantisce sessioni di gioco prolungate senza affaticamento degli occhi.

