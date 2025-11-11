Su AliExpress trovate il Monitor da Gaming KTC H27T7 da 27 pollici a un prezzo davvero interessante. Questo display Fast-IPS offre risoluzione 2K 1440P, refresh rate di 180Hz, tempo di risposta 1ms GtG e supporto HDR 400. Con il coupon da 20€ e pagamento Paypal, potete portarvelo a casa a soli 95€ circa. Un'occasione perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel gaming senza spendere una fortuna.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Prodotto in caricamento

Monitor da gaming KTC, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor gaming KTC da 27 pollici è l'acquisto ideale per i giocatori che desiderano un'esperienza visiva di alta qualità senza spendere una fortuna. Con uno sconto eccezionale e un coupon aggiuntivo di 20€, vi permette di portare a casa un display 2K a 180Hz a soli 95€. È perfetto per chi pratica gaming competitivo e ha bisogno di fluidità estrema e tempi di risposta rapidissimi grazie al pannello Fast-IPS da 1 ms. La risoluzione 1440p rappresenta il compromesso ideale tra nitidezza visiva e prestazioni, adatto sia per chi gioca a FPS frenetici che per gli amanti di giochi open-world ricchi di dettagli.

Si rivolge particolarmente a chi vuole aggiornare la propria postazione passando dal Full HD senza il salto economico di un 4K, o a chi cerca un secondo monitor per streaming e multitasking. Grazie all'HDR 400 e alla luminosità di 450 cd/m², soddisfa anche le esigenze di creator di contenuti che necessitano di colori vividi e contrasti ben definiti. La sincronizzazione adattiva elimina tearing e stuttering, garantendovi sessioni di gioco fluide su qualsiasi piattaforma. Un'opportunità da cogliere al volo per chi vuole prestazioni da monitor premium a un prezzo accessibile.

Il monitor da gaming KTC H27T7 da 27 pollici vi offre un'esperienza visiva superiore grazie al pannello Fast-IPS con risoluzione 2K 1440P e un impressionante refresh rate di 180Hz. Con un tempo di risposta fulmineo di 1ms GtG e la tecnologia HDR 400, ogni frame sarà fluido e privo di sfocature. La luminosità di 450 cd/m² e la sincronizzazione adattiva garantiscono immagini nitide e prive di tearing, perfette per sessioni di gioco intense.

Vedi offerta su AliExpress