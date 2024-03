Sconto MAGICO: il gioco Match di Harry Potter ora a SOLI 17€!

Oggi abbiamo scovato il gioco da tavolo Match di Harry Potter, disponibile su Amazon ad un prezzo speciale di soli 17,28€, anziché 19,90€, con uno sconto del 13%. Questo gioco è pensato per due giocatori e vi trasporterà dentro l'universo di Harry Potter, sfidandovi a essere il primo a allineare 5 personaggi iconici della saga. Perfetto per bambini dai 3 anni in su, non solo garantisce divertimento, ma stimola anche la memoria grazie alla necessità di allineare i cubi in varie direzioni.

Match Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco da tavolo è consigliato a tutti coloro che amano il mondo di Harry Potter e delle sue magie, e che cercano un modo coinvolgente per trascorrere del tempo con amici o familiari. Adatto ai bambini dai 3 anni in su, il gioco offre un'opportunità divertente per sviluppare abilità mnemoniche, richiedendo di allineare 5 personaggi per ottenere un punto in diverse configurazioni come orizzontale, verticale o diagonale.

Con uno sconto del 13%, Match Harry Potter è un'opportunità davvero economica e divertente per i fan di tutte le età della saga. Oltre a promuovere l'interazione sociale e lo sviluppo cognitivo nei bambini, offre momenti di divertimento condiviso tra amici e familiari.

Che siate alla ricerca di un regalo significativo per un giovane appassionato di Harry Potter o desideriate aggiungere un tocco di magia alle vostre serate, questo gioco da tavolo si rivelerà sicuramente una scelta azzeccata.

Vedi offerta su Amazon