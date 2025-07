Abbiamo incontrato Momatoes, autrice di ARC e The Magus, due tra i titoli più originali e acclamati della scena indie internazionale. Figura di spicco nella comunità RPGSEA (giochi di ruolo del Sud-est asiatico), Momatoes è nota per la sua capacità di fondere estetica, narrativa e design ludico in opere che parlano di fine del mondo, potere, magia… e scelte significative.

Nel corso di questa intervista, realizzata durante il festival tra incontri con il pubblico e momenti di playtest, Momatoes ci ha raccontato il suo percorso, le sue ispirazioni e la visione politica e poetica che anima il suo modo di creare giochi.

Una conversazione intima e ricca di spunti, che ci porta dentro l’universo creativo di una delle voci più innovative del gioco di ruolo contemporaneo.

Chi è Momatoes

Momatoes è una game designer, visual artist e scrittrice di giochi di ruolo proveniente dalle Filippine. È conosciuta a livello internazionale per ARC, un gioco di ruolo cooperativo e narrativo sull’apocalisse imminente, e per The Magus, un’intensa esperienza in solitaria tra potere, ossessione e magia.

Vincitrice del Diana Jones Emerging Designer Award, è una figura centrale della comunità RPGSEA, il movimento che valorizza la creatività ludica del Sud-est asiatico. I suoi giochi si distinguono per l'eleganza delle meccaniche, la profondità dei temi e una forte identità visiva.

Parallelamente al suo lavoro autoriale, Momatoes ha creato Across RPGSEA, un archivio digitale dedicato ai giochi di ruolo della regione, promuovendo la visibilità e la distribuzione dei progetti indie.