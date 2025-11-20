Se state cercando un TV OLED di nuova generazione, l'LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Grazie allo sconto del 23%, potete portarvelo a casa a 1.799€ invece di 2.349€, risparmiando ben 550€. Questo Smart TV 4K offre il processore α11 Gen2 con intelligenza artificiale, Brightness Booster Ultimate per una luminosità triplicata e la tecnologia Dolby Vision e Atmos per un'esperienza cinematografica completa.

Prodotto in caricamento

LG OLED evo G5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è la scelta ideale per chi cerca l'eccellenza nell'intrattenimento domestico senza compromessi. Vi conquisterà se siete appassionati di cinema e desiderate portare l'esperienza della sala nel vostro salotto, grazie al nero perfetto e ai colori impeccabili garantiti dalla tecnologia OLED di ultima generazione. Con il Brightness Booster Ultimate che offre immagini fino a 3 volte più luminose, questo TV brilla anche in ambienti molto illuminati. La combinazione di Dolby Vision e Dolby Atmos crea un'esperienza audiovisiva totalizzante che vi farà dimenticare di essere a casa.

Questo Smart TV rappresenta inoltre il sogno di ogni gamer esigente: con 4 porte HDMI che supportano il 4K a 165Hz, VRR, GSYNC e FreeSync, vi garantirà un gameplay fluido e reattivo come mai prima d'ora. Il processore α11 Gen2 con AI non si limita a ottimizzare automaticamente immagini e audio, ma impara dalle vostre preferenze personalizzando l'esperienza. La piattaforma webOS con AI vi assisterà nella ricerca dei contenuti e si aggiornerà per 5 anni, garantendovi un investimento a prova di futuro. Con la base da appoggio inclusa e uno sconto del 23%, soddisfa le esigenze di chi vuole il top della tecnologia a un prezzo più accessibile.

Il LG OLED evo AI G5 da 65 pollici rappresenta l'eccellenza nella tecnologia televisiva con il suo processore α11 Gen2 che migliora ogni immagine pixel per pixel. Grazie al Brightness Booster Ultimate, vi offre una luminosità fino a 3 volte superiore rispetto ai TV OLED tradizionali, mantenendo il nero perfetto e colori accurati.

Con uno sconto del 23% a soli 1799€ invece di 2349€, questo Smart TV vi conquisterà con webOS AI, Dolby Vision e Atmos, e prestazioni gaming eccezionali a 4K@165Hz. Un'occasione imperdibile per portare il cinema e il gaming di livello professionale direttamente a casa vostra.

Vedi offerta su Amazon