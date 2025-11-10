Se state cercando un televisore top di gamma per trasformare il vostro salotto in una vera sala cinema, l'LG OLED evo AI C5 da 65 pollici è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 16%. Grazie al processore α9 Gen8 con intelligenza artificiale, questa Smart TV 4K offre neri perfetti e colori straordinariamente vividi, mentre la tecnologia Brightness Booster garantisce immagini luminose anche in ambienti ben illuminati. Potete portarvi a casa questo gioiello tecnologico a 1.599€ invece di 1.899€, perfetto sia per gli appassionati di cinema grazie al Dolby Vision e Atmos, sia per i gamer più esigenti con il suo supporto 4K a 144Hz con VRR e GSYNC.

Prodotto in caricamento

LG OLED C5 65", chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED evo AI C5 da 65 pollici è la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva di altissimo livello senza compromessi. Grazie al processore α9 Gen8 con intelligenza artificiale, questo televisore è perfetto per gli appassionati di cinema che vogliono portare la qualità della sala a casa propria, con il supporto Dolby Vision e Atmos che garantisce immagini intense e un audio avvolgente. La tecnologia Brightness Booster e il nero perfetto OLED lo rendono eccellente anche per chi guarda la TV in ambienti luminosi, mentre il 100% di fedeltà colore soddisfa le esigenze dei più esigenti in termini di accuratezza cromatica.

Questo modello rappresenta un investimento intelligente anche per i gamer più appassionati, offrendo 4 porte HDMI 2.1 con supporto 4K a 144Hz, VRR, G-SYNC e FreeSync per un gameplay fluido e reattivo. Le funzionalità Smart con webOS e AI vi permetteranno di personalizzare completamente l'esperienza d'uso: il TV riconosce la vostra voce, suggerisce contenuti su misura e si aggiorna automaticamente per 5 anni. Con uno sconto del 16% che porta il prezzo a 1599€, il C5 si rivolge a chi cerca un televisore premium capace di unire qualità dell'immagine cinematografica, prestazioni gaming di ultima generazione e intelligenza artificiale avanzata in un design ultra slim ed elegante.

LG OLED evo AI C5 da 65 pollici rappresenta l'eccellenza nella tecnologia televisiva grazie al processore α9 Gen8 che ottimizza ogni immagine con intelligenza artificiale. Offre neri perfetti e colori vivaci con 100% di fedeltà colore, luminosità potenziata con Brightness Booster e un'esperienza smart completa con webOS.

Vedi offerta su Amazon