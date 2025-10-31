Il LG OLED AI B5 da 48 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo Smart TV 4K vi conquisterà con il suo nero perfetto e colori vividi al 100%, grazie alla tecnologia OLED e al processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale. Perfetto per il gaming con 4 porte HDMI 2.1 che supportano 4K@120Hz, VRR e FreeSync, ora disponibile a soli 748,99€ invece di 866,15€. Il sistema webOS con AI si aggiorna per 5 anni, mentre Dolby Vision e Atmos portano l'esperienza cinema direttamente nel vostro salotto.

LG OLED B5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG OLED AI B5 da 48 pollici è la scelta ideale per chi cerca un televisore premium versatile senza compromessi. Si rivolge agli appassionati di cinema che desiderano godere di nero perfetto e colori fedeli al 100% grazie alla tecnologia OLED, supportata da Dolby Vision e Atmos per un'esperienza cinematografica completa. È perfetto anche per chi vive in spazi contenuti come monolocali o camere da letto, dove le 48 pollici offrono dimensioni ottimali senza rinunciare alla qualità 4K. La presenza del processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale soddisfa le esigenze di chi vuole un'esperienza personalizzata: il TV impara dalle vostre preferenze e ottimizza automaticamente immagini e audio.

Questo modello rappresenta un must per i gamer grazie alle 4 porte HDMI 2.1 che garantiscono gaming in 4K a 120Hz con VRR, GSYNC e FreeSync, assicurando fluidità e reattività impeccabili. Chi ama la tecnologia smart apprezzerà il webOS con AI, il telecomando puntatore intelligente e gli aggiornamenti garantiti per 5 anni. Con uno sconto del 14% a 748,99€, vi portate a casa un concentrato di innovazione dal design ultrasottile che arreda con eleganza il vostro ambiente, perfetto per chi non vuole scegliere tra qualità visiva, gaming e intelligenza artificiale.

LG OLED AI B5 da 48 pollici è un Smart TV 4K che unisce tecnologia OLED avanzata e intelligenza artificiale. Grazie al processore α8 Gen2, ottimizza automaticamente immagini e audio, mentre il webOS con AI vi offre ricerca intelligente e aggiornamenti garantiti per 5 anni. Ideale per il gaming con 4 porte HDMI 2.1, supporta 4K@120Hz, VRR, GSYNC e FreeSync per un'esperienza fluida e reattiva.

