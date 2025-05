Kimi Antonelli ha già il suo Funko Pop (ed è bellissimo)

Al suo debutto in Formula 1, Andrea Kimi Antonelli si sta già facendo notare per le sue performance, tutt'altro che da rookie: il giovane pilota bolognese, che guida la Mercedes AMG F1 agli ordini di Toto Wolff, è uno dei prospetti più interessanti nell'attuale paddock e, complici anche i risultati deludenti delle Rosse, è seguito con passione anche da tutti i tifosi italiani.

Ecco che, così, è già arrivato il suo Funko Pop ufficiale, che lo ritrae con la tuta nera della Mercedes, per la gioia di tutti i collezionisti di Funko o di gadgettistica dedicata ai protagonisti della Formula 1.

Nella nota stampa di annuncio ufficiale leggiamo:

«Con prevendite disponibili dal 15 maggio, il Pop! Kimi Antonelli raffigura il giovane pilota italiano con indosso la sua tuta ufficiale del team Mercedes AMG Petronas di Formula 1. Questo pezzo da collezione è imperdibile per fan e collezionisti, valorizzando perfettamente uno dei piloti più promettenti del panorama automobilistico».

«L’impatto globale del motorsport, l’eredità iconica del team Mercedes-AMG Petronas di Formula 1 e la passione straordinaria dei suoi tifosi mettono in luce l’inarrestabile slancio culturale che circonda il mondo delle corse» ha commentato per l'occasione Said Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy of Funko EMEA. «Siamo davvero entusiasti di poter offrire sempre di più a questa community di appassionati attraverso la nostra collaborazione con il team Mercedes-AMG Petronas di Formula 1 e di ampliare la nostra linea Pop! Racing».

In merito al Pop di Antonelli, è già in pre-ordine sul sito ufficiale di Funko, mentre siamo in attesa di vederlo spuntare anche su altri rivenditori, come Amazon.

Vi ricordiamo che SpazioGames sta inaugurando questi giorni la sua nuova area Cultura Pop, interamente dedicata al mondo geek – tra serie TV, fumetti, figure e gadgettistica. Se non avete ancora visitato l'homepage dedicata, potete rimediare subito a questo indirizzo.