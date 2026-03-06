Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per il nuovo Jet Pilder della linea Popynica, ispirato all’iconico velivolo tratto dall’anime Mazinga Z. Dopo il successo riscosso dal precedente Hover Pilder revival, la storica serie di veicoli dedicati al mondo di Mazinger Z prosegue con il suo successore ufficiale, apparso nella serie animata dopo la distruzione del Pilder originale nell’episodio 71.

Jet Pilder - Popynica

Il Jet Pilder rappresenta l’evoluzione tecnologica del sistema di aggancio del celebre super robot. Nell’anime viene introdotto come una versione più potente e avanzata del velivolo pilotato da Koji Kabuto, dotato di motori a reazione più performanti e di un design leggermente più aggressivo. Un’estetica che molti appassionati associano alla seconda e più intensa parte della serie televisiva.

Il modello proposto da Bandai riprende fedelmente il giocattolo storico del 1974 prodotto da Popy per la linea Popinika, reinterpretandolo però con gli standard qualitativi moderni di Bandai Spirits. Il corpo del veicolo è realizzato in die-cast, una scelta che restituisce immediatamente una piacevole sensazione di peso e solidità al tatto, proprio come i grandi classici del collezionismo giapponese.

Grande attenzione è stata dedicata anche ai dettagli estetici. Il cockpit presenta parti trasparenti ben rifinite che valorizzano il parabrezza e rendono l’abitacolo più realistico rispetto alla versione vintage. Le ali posteriori rosse mantengono il caratteristico meccanismo di retrazione ed estrazione ispirato al modello originale, ma con una precisione costruttiva decisamente superiore. I motori jet posteriori, inoltre, sono caratterizzati da una finitura silver plated lucida che cattura la luce e dona al modello un aspetto ancora più premium.

All’interno della cabina troviamo la mini-figura di Koji Kabuto, identica a quella inclusa nel precedente Hover Pilder revival, perfettamente integrata nel cockpit.

Il vero punto di forza del modello è però la compatibilità totale con il Jumbo Machinder dedicato a Mazinger Z. I collezionisti potranno infatti ricreare la celebre sequenza “Pilder On!”, inserendo il Jet Pilder nella testa del robot e riproducendo uno dei momenti più iconici della storia degli anime mecha.

Per chi possiede già il Jumbo Machinder Mazinger Z, distribuito tra il 2024 e il 2025, questo nuovo Pilder rappresenta quindi il completamento ideale per riprodurre fedelmente la configurazione della seconda parte della serie TV.

Prezzo e data di uscita

I preordini del Jet Pilder sono ora disponibili anche in Italia grazie a Cosmic Group, distributore ufficiale nel nostro Paese. L’uscita in Giappone è prevista per agosto 2026, mentre l’arrivo sul mercato italiano è atteso alcuni mesi dopo, indicativamente a ottobre 2026.

Il prezzo consigliato per l’acquisto si aggira intorno ai 70 euro, una cifra che rende questo revival Popynica particolarmente interessante per tutti i collezionisti appassionati di robot classici e della storica saga di Mazinga Z.