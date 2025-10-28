In occasione della sua partecipazione alla nuova edizione del Lucca Comics & Games (26-30 ottobre 2025), in collaborazione con la casa editrice Editrice Nord e la scuola di scrittura “Come si scrive una grande storia”, abbiamo avuto l’onore di intervistare lo scrittore internazionale Glenn Cooper.

A Lucca l’autore presenterà in lingua italiana il suo ultimo romanzo, Le Chiavi del Cosmo, in uscita proprio in occasione del festival, offrendo ai lettori italiani un’occasione esclusiva per esplorare il tema del destino attraverso una nuova avventura ad alto tasso di suspense e ricerca storica.

Glenn Cooper: il maestro del thriller fra fede, scienza e destino

Glenn Cooper è uno degli autori più amati della narrativa thriller contemporanea, capace di intrecciare suspense, mistero e storia in trame che interrogano la fede, la scienza e il destino umano. Nato l’8 gennaio 1953 a New York City e cresciuto a White Plains, nei sobborghi della Grande Mela, Cooper ha costruito un percorso personale e professionale fuori dagli schemi, unendo rigore scientifico e immaginazione narrativa.

Dopo il diploma alla White Plains High School, si è laureato con lode in archeologia alla Harvard University nel 1974, per poi conseguire nel 1978 la laurea in medicina presso la Tufts University School of Medicine. Una doppia formazione che avrebbe lasciato un’impronta profonda sulla sua visione del mondo e, in seguito, sulla sua scrittura.

Prima di approdare alla letteratura, Cooper ha lavorato come medico internista e specialista in malattie infettive, partecipando anche a missioni umanitarie in Thailandia e ad Haiti. In seguito ha intrapreso una brillante carriera nel campo delle biotecnologie, ricoprendo ruoli dirigenziali di primo piano — tra cui quello di amministratore delegato — in importanti aziende del settore.

Prodotto in caricamento

Parallelamente alla carriera medico-scientifica, ha coltivato una forte passione per il cinema e la narrazione visiva. Ha frequentato un corso di produzione cinematografica alla Boston University e fondato la casa di produzione Lascaux Media, con la quale ha realizzato diversi film indipendenti.

Il successo letterario arriva nel 2006, quando decide di dedicarsi completamente alla scrittura. Il suo romanzo d’esordio, The Library of the Dead — pubblicato in Italia con il titolo La biblioteca dei morti — conquista i lettori di tutto il mondo e viene tradotto in oltre trenta lingue. Da allora Cooper ha pubblicato numerosi titoli di successo, consolidando una reputazione di autore capace di fondere accuratezza storica, ritmo cinematografico e profonde riflessioni sull’animo umano.

Prodotto in caricamento

Molto legato all’Italia, dove ha sempre trovato un pubblico particolarmente affezionato, Cooper è stato spesso ospite di fiere e festival letterari per incontrare i lettori e presentare le sue opere. Vive oggi negli Stati Uniti, dove continua a dedicarsi alla ricerca storica e alla scrittura di nuove storie, spaziando dall’antichità ai segreti del Vaticano, in un costante dialogo tra mistero, avventura e la grande domanda sul significato del destino.

Dove incontrare Glenn Cooper a Lucca Comics & Games 2025

Tra gli autori internazionali più attesi dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, Glenn Cooper sarà protagonista di tre appuntamenti imperdibili per lettori, aspiranti scrittori e appassionati di thriller storici. L’autore americano — celebre per La biblioteca dei morti e per i suoi romanzi che intrecciano scienza, fede e destino — arriva a Lucca per presentare in anteprima nazionale il suo nuovo libro, "Le chiavi del cosmo", pubblicato da Editrice Nord.

Prodotto in caricamento

Un’occasione unica per incontrarlo di persona, ascoltare le sue riflessioni sulla scrittura e scoprire i segreti dietro le sue trame dense di mistero. Cooper sarà affiancato da nomi di rilievo della scena letteraria e cinematografica italiana, in un percorso che unisce incontri d’autore, approfondimenti e dialoghi sul potere delle storie.

“Le chiavi del cosmo” – Anteprima nazionale

Giovedì 30 ottobre, ore 13 – Teatro del Giglio

Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione ufficiale del nuovo romanzo in un dialogo condotto da Leonardo Patrignani. Un evento pensato per esplorare le radici del mistero e della predestinazione, temi centrali dell’opera di Cooper, tra suggestioni storiche e interrogativi universali.

“Le 7 chiavi della narrazione” – Workshop di scrittura

Sabato 1 novembre, ore 11.30 – Cinema Moderno

In collaborazione con la scuola di scrittura “Come si scrive una grande storia”, Cooper sarà protagonista di un incontro speciale insieme a Francesco Trento e Leonardo Patrignani. Un laboratorio aperto al pubblico in cui i tre autori analizzeranno le “chiavi” che rendono una storia avvincente: struttura, ritmo, personaggi e tensione narrativa.



“Il fascino dell’occulto” – Dialoghi tra autori

Domenica 2 novembre, ore 11.30 – Auditorium del Suffragio

A chiudere la partecipazione di Glenn Cooper sarà un incontro dal tono più misterioso, dedicato al rapporto tra narrativa e soprannaturale. In dialogo con Gareth Rubin (The Waterfall) ed Eric Fouarrier (L’Ufficio degli affari occulti), l’autore esplorerà il fascino dell’occulto e la sua influenza nella letteratura contemporanea. A moderare sarà nuovamente Leonardo Patrignani.

Tre appuntamenti diversi, ma un unico filo conduttore: il potere delle storie di cambiare il modo in cui guardiamo la realtà. Lucca Comics & Games 2025 sarà dunque non solo un’occasione per scoprire il nuovo romanzo di Glenn Cooper, ma anche per immergersi nel suo universo narrativo fatto di enigmi, storia e destino.



