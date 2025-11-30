Si è tenuta al Petco Park di San Diego, in California, l'edizione 2025 di Survivor Series, uno degli eventi di punta della WWE. Tra il ritorno in pompa magna dei WarGames, ecco tutto quello che è andato in scena.

Women's WarGames Match: AJ Lee, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Alexa Bliss & IYO Sky battono Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Lash Legend & Nia Jax

Il PLE si è aperto con il WarGames interamente al femminile che ha visto il team capitanato da AJ Lee portarsi a casa la vittoria. Decisiva la sua Black Widow ai danni di Becky Lynch (già indebolita dalla Riptide di Rhea Ripley) che non ha potuto fare altro che cedere, consegnando la vittoria al team delle face.

WWE Intercontinental Championship: Dominik Mysterio batte John Cena

Cambio titolato shock in quel di San Diego! Dominik è riuscito a sconfiggere John Cena, tornando nuovamente IC Champion, grazie al ritorno di Liv Morgan. L'ex campionessa femminile ha prima finto di allearsi con Cena salvo poi colpirlo con un calcio nelle parti basse, consentendo a "Dirty Dom" di mettere a segno la combo 619 - Frog Splash.

Men's WarGames Match: Bron Breakker, Brock Lesnar battono CM Punk, Roman Reigns, Cody Rhodes, Jey Uso & Jimmy Uso

Caos totale all'interno del WarGames maschile. La vittoria è andata alla stable "The Vision", affiancata da Brock Lesnar e Drew McIntyre, grazie all'interferenza di un misterioso tizio incappucciato che ha attaccato CM Punk nei momenti conclusivi del match.

Bron Breakker ne ha approfittato per mettere al tappeto Punk con una poderosa Spear, consegnando la vittoria al suo team. Al termine del match gioco di sguardi tra Cody Rhodes, CM Punk e Roman Reigns, visibilmente deluso da quanto accaduto.

Dove vedere Survivor Series WarGames in streaming

Se non siete riusciti a vederlo in diretta, l'evento è disponibile on demand sul WWE Network. Lunedì 1 dicembre, invece, sarà visibile in chiaro su DMAX a partire dalle 21:25 e con commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa.

Immagine di copertina via WWE