Consegnata agli archivi una nuova edizione di Saturday Night's Main Event, questa volta più emozionante e storica rispetto alle altre per via del ritiro di John Cena. Ecco i risultati del suo ultimo match in carriera e degli altri incontri andati in scena in diretta dalla Capital One Arena di Washington, DC.

Cody Rhodes vs Oba Femi termina in No Contest

Grande accoglienza per l'attuale NXT Champion Oba Femi che, per quel poco che si è visto, è riuscito a tenere testa al WWE Champion Cody Rhodes. Il match è stato purtroppo interrotto dall'interferenza di Drew McIntyre che ha attaccato, ancora una volta, l'American Nightmare, andando poi a muso duro anche con il colosso nigeriano.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Sol Ruca batte Bayley

Grande upset quello di Sol Ruca, ex NXT Women's North American Champion, che ha sconfitto in maniera pulita Bayley, veterana della divisione femminile in WWE.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Say his name and he appears!

Un divertente siparietto a sorpresa quello che ha visto coinvolti The Miz, R-Truth e Joe Hendry, ormai diventato a tutti gli effetti una superstar della WWE.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

AJ Styles & Dragon Lee battono Leon Slater & Je'Von Evans

Un Tag Team Match altamente adrenalinico quello che visto contrapposti gli attuali campioni di coppia di Raw ai giovanissimi Leon Slater, TNA X-Division Champion, e Je'Von Evans, direttamente da NXT.

A vincere sono stati i primi due grazie alla patentata Styles Clash di AJ Styles ai danni di Leon Slater. Al termine del match strette di mano e rispetto tra i due team.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Gunther batte John Cena

Finale shock in quel di Washington DC: Gunther resiste a ben 4 AA, di cui una all'esterno sul ring e sul tavolo dei commentatori, e si porta a casa la vittoria costringendo John Cena a cedere alla sua sleeper hold.

Si conclude dunque con una sconfitta per sottomissione la carriera del 17 volte campione del mondo, colui che da sempre professava il motto "Never Give Up".

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Al termine del match l'intero pubblico e il roster della WWE, capitanato da Paul "Triple H" Levesque, hanno reso omaggio per l'ultima volta a John Cena, che per l'occasione ha festeggiato in maniera simbolica indossando il World Heavyweight Championship di CM Punk e il WWE Championship di Cody Rhodes.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Dove vedere SNME in streaming

Se non siete riusciti a seguirlo in diretta, l'evento rimane disponibile (in maniera del tutto gratuita) sul canale YouTube ufficiale della WWE.

Immagine di copertina via WWE