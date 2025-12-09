Era il lontano 2002 quando un allora acerbo John Cena debuttava in WWE, precisamente a SmackDown, rispondendo al monito di Ruthless Aggression. Da allora Cena ne ha fatta di strada, diventando campione mondiale per ben 17 volte e al tempo stesso una grande Icona della WWE.

Si terrà questo sabato, a Washington DC, il match finale della sua carriera. Ma l'evento non ruoterà soltanto attorno a lui: come da sua richiesta, infatti, ampio spazio anche alle nuove leve di NXT. Ecco i match in programma.

Je'Von Evans & Leon Slater vs Dragon Lee & AJ Styles

Il più giovane wrestler di NXT, Je'Von Evans, farà coppia con il TNA X-Division Champion Leon Slater per affrontare gli attuali Raw Tag Team Champions AJ Styles & Dragon Lee in un vero e proprio "Dream Match".

Oba Femi vs Cody Rhodes

Il 2 volte NXT Champion Oba Femi affronterà l'attuale WWE Champion Cody Rhodes in un vero e proprio "first time ever". Debutto con il botto per Oba Femi che avrà l'occasione di mostrare al mondo intero le sue potenzialità anche nel main roster.

Bayley vs Sol Ruca

Uno scontro di generazioni quello tra Bayley, ormai pilastro della divisione femminile, e la stella di NXT Sol Ruca (ex North American Women's Champion). Riuscirà Bayley a dimostrare di essere ancora la migliore in circolazione o dovrà soccombere al nuovo che avanza?

John Cena vs Gunther - John Cena's Final Match

Tutto pronto per la conclusione della carriera ultra ventennale di John Cena, senza ombra di dubbio una delle più grandi superstar nella storia della WWE. Il suo ultimo avversario in carriera sarà Gunther, ex World Heavyweight Champion e colui che quest'anno ha già ritirato un'altra leggenda, ovvero Goldberg.

Gunther ha vinto il "The Last Time is Now Tournament", sconfiggendo in finale LA Knight, e ha promesso al mondo intero di ritirare John Cena con una cocente sconfitta per sottomissione. Accadrà davvero?

Dove vedere SNME in streaming

Non essendo un PLE, l'unico modo per vedere in streaming SNME sarà collegarsi al canale YouTube ufficiale della WWE. L'evento sarà visibile in diretta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre a partire dalle 2:00.

Immagine di copertina via WWE