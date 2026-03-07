Bandai e Tamashii Nations hanno annunciato l’apertura dei preordini per la nuova SH Figuarts dedicata a Himmel, personaggio amatissimo tratto dall’anime Frieren: Beyond Journey’s End (Frieren – Oltre la fine del viaggio). L’eroe simbolo dei ricordi che accompagnano il lungo viaggio della maga Frieren entra così ufficialmente a far parte della celebre linea di action figure articolate.

Himmel - SH Figuarts

All’interno della serie animata, Himmel rappresenta uno dei pilastri emotivi della storia. Coraggioso, carismatico e al tempo stesso profondamente gentile, il personaggio è ricordato per il suo spirito eroico e per l’impatto che ha avuto nel percorso di Frieren e dei suoi compagni. La nuova figure realizzata da Tamashii Nations punta a riprodurre fedelmente proprio questa aura nobile e raffinata, grazie a una scultura estremamente curata e a proporzioni che richiamano con precisione il design visto nell’anime.

La SH Figuarts di Himmel misura circa 140 mm di altezza ed è realizzata in PVC e ABS, materiali che garantiscono solidità e qualità nella resa finale. Come da tradizione per la linea, il modello è dotato di un avanzato sistema di articolazioni che consente di ottenere pose naturali e dinamiche, perfette per ricreare le scene più iconiche della serie.

Il set di accessori risulta particolarmente ricco e include diversi volti intercambiabili e mani opzionali, ideali per personalizzare l’esposizione della figure. Tra gli elementi più caratteristici troviamo la grande spada di Himmel completa di fodero, uno degli oggetti simbolo del personaggio. Non manca inoltre la suggestiva corona di fiori di “Sōgetsu-sō”, proposta in due versioni differenti: una destinata alla figure di Himmel e un’altra pensata per essere utilizzata con Frieren.

A rendere il set ancora più interessante per i collezionisti sono anche le parti bonus dedicate alla figure di Frieren, venduta separatamente. All’interno della confezione saranno infatti presenti una mano sinistra con anello, un volto con espressione “lancio del bacio” e un’ulteriore corona di fiori, accessori ideali per arricchire l’esposizione combinata delle due figure e ricreare alcuni dei momenti più emozionanti dell’anime.

Prezzo e data di uscita

Per il mercato italiano, i preordini sono stati avviati tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L’uscita è prevista per novembre 2026, circa due mesi dopo il lancio giapponese fissato per settembre 2026. Il prezzo indicativo per il nostro mercato è di 68,00 euro, una cifra competitiva considerando la qualità costruttiva, la fedeltà al design originale e l’ampia dotazione di accessori.