Hot Toys riporta in vita uno dei personaggi più iconici della saga di Star Wars con una nuova action doll in scala 1:6 dedicata a Han Solo, ispirata al film L’Impero Colpisce Ancora del 1980. Il leggendario contrabbandiere di Corellia, capitano del Millennium Falcon e alleato chiave dell’Alleanza Ribelle, torna con una figure che cattura alla perfezione il suo carisma e la sua inconfondibile personalità.

Han Solo - Hot Toys

La nuova proposta di Hot Toys si distingue per un livello di dettaglio eccezionale, a partire dalla scultura del volto completamente inedita, dotata di bulbi oculari rotanti separati che permettono di ricreare sguardi dinamici e realistici. La somiglianza con Harrison Ford è impressionante: dalla texture della pelle alla celebre cicatrice, fino ai capelli castani accuratamente scolpiti, ogni elemento è studiato per restituire la naturale espressività del personaggio.

La figure offre 30 punti di articolazione e tredici mani intercambiabili, consentendo ai collezionisti di riprodurre con precisione le scene più memorabili della pellicola. L’abbigliamento invernale di Hoth, meticolosamente realizzato, include il parka marrone scuro con filo pieghevole, giacca blu navy, camicia bianca, cintura multiuso con fondina, pantaloni con strisce corelliane e stivali neri alti. Un look iconico che evoca immediatamente le atmosfere glaciali della base ribelle di Echo.

Completano il set numerosi accessori tratti dal film: la pistola blaster, gli occhiali protettivi per saldatura, una saldatrice, la maschera respiratoria e il droide chiamante. Ogni elemento contribuisce a evocare lo spirito d’avventura di Han Solo e la sua intraprendenza nei momenti più pericolosi del film.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, l’action doll di Han Solo è già disponibile per il preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio è previsto per il primo quadrimestre del 2027, rendendola un pezzo imperdibile per tutti i fan di Star Wars e per gli appassionati della linea Hot Toys, sinonimo di qualità e fedeltà cinematografica.