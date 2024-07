Il gioco dell'oca di Bergamo a SOLO 15€: che DIVERTIMENTO!

Se amate i giochi da tavolo non dovete perdervi questa offerta su Amazon. Il gioco dell'oca di Bergamo è un'avventura entusiasmante che vi porterà a scoprire le meraviglie di Bergamo Alta, superando sfide e incontrando personaggi storici. Vi permetterà di immergervi nella cultura e nelle tradizioni bergamasche attraverso un percorso di ricco di aneddoti e curiosità, il tutto arricchito da un booklet con curiosità sulla città. Da non perdere, ora disponibile a soli 15€, con uno sconto del 46% rispetto al prezzo originale di 27,90€. Un'opportunità per riunire amici e familiari in momenti di puro divertimento e cultura.

Il gioco dell'Oca di Bergamo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco dell'oca di Bergamo è concepito per chi cerca un'esperienza di gioco che combina divertimento e cultura. Consigliato a famiglie con bambini dai 5 anni in su e a gruppi fino a 6 giocatori, è l'ideale per chi desidera imparare divertendosi, grazie al suo contenuto educativo e alla capacità di far conoscere la città di Bergamo attraverso un percorso ludico. Il gioco si rivela perfetto anche per gli amanti della storia italiana e per chi ha interesse verso le bellezze naturali e culturali, grazie alle "80 curiosità su Bergamo" incluse nel gioco, che rendono ogni partita un viaggio affascinante tra i tesori locali.

I giocatori avanzeranno su un tabellone che rappresenta un itinerario cittadino, dalle prime tappe come la Torre dei Venti fino alla magnifica piazza Vecchia di Bergamo Alta, scoprendo luoghi d'interesse, tesori culturali, e bellezze naturali. Attraverso il gioco, si incontrano figure storiche della città e si assaggiano i piatti tipici, il tutto sotto la maliziosa sorveglianza di Arlecchino. La confezione include un booklet in italiano e inglese con "80 curiosità di Bergamo", rendendo il gioco non solo divertente ma anche educativo. Inclusi nel gioco trovate un tabellone, 6 pedine colorate di legno e 2 dadi.

In offerta a soli 15€ invece di 27,90€, il gioco dell'oca di Bergamo rappresenta un affare imperdibile per gli amanti dei giochi da tavolo e per chi desidera scoprire Bergamo in un modo nuovo e emozionante. Grazie alla sua componente educativa, è perfetto per famiglie e gruppi di amici, promettendo ore di divertimento e cultura. Questo gioco è la scelta ideale per fare un regalo significativo o per arricchire le serate in compagnia.

Vedi offerta su Amazon