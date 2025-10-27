Novembre segna il rettilineo finale dell'anno videoludico. È il momento in cui le piattaforme consolidano le proprie offerte, schierando i pezzi da novanta per catturare l'attenzione dei giocatori durante il cruciale periodo che precede le festività natalizie.

Per l'ecosistema Xbox Series X|S, novembre si profila come un mese pragmatico e potente. Piuttosto che puntare su una miriade di piccole uscite, la strategia sembra focalizzarsi su pochi, ma pesantissimi, titoli capaci di catalizzare milioni di giocatori, con un occhio di riguardo per l'integrazione con il Game Pass.

Da un lato abbiamo il re indiscusso degli sparatutto multiplayer, dall'altro un trio di titoli simulativi e gestionali che rappresentano il meglio dei rispettivi generi, pronti a sbarcare su console con ottimizzazioni dedicate.

In questo articolo vedremo da vicino quali sono i giochi Xbox in uscita a novembre del 2025, analizzandone i punti salienti e l'impatto che avranno sulla community.

Titoli Xbox Series X|S in uscita a novembre 2025

Satisfactory - 4 novembre

4 novembre Football Manager 26 - 4 novembre

- 4 novembre Fallout 4: Anniversary Edition - 10 novembre

- 10 novembre Anno 17: Pax Romana - 13 novembre

- 13 novembre Monster Hunter Stories Collection - 14 novembre

- 14 novembre Call of Duty: Black Ops 7 - 14 novembre

- 14 novembre Project Motor Racing - 25 novembre

- 25 novembre Terminator 2D: No Fate - 26 novembre

A dominare la scena mediatica, come ogni anno, è il colosso Call of Duty: Black Ops 7. Il nuovo capitolo della saga promette di stabilire un nuovo benchmark tecnico su Xbox Series X, con una campagna adrenalinica e un comparto multiplayer rifinito che punta a dominare le classifiche online per i prossimi dodici mesi. Sarà incluso su Xbox Game Pass Ultimate.

Ma il vero cuore di novembre è rappresentato da un trio di simulazioni incredibilmente attese. Football Manager 26 porta su console la gestione calcistica più profonda e amata al mondo, permettendo agli allenatori virtuali di guidare la propria squadra verso la gloria. A fargli compagnia c'è Project Motor Racing, l'ambizioso nuovo sfidante nel panorama dei sim-racing, che promette di sfruttare la potenza di Xbox per offrire un realismo fisico e visivo senza precedenti.

Non mancano però ritorni e sorprese capaci di arricchire ulteriormente il mese. Il 10 novembre debutta Fallout 4: Anniversary Edition, una riedizione che celebra il classico di Bethesda con tutti i contenuti aggiuntivi e ottimizzazioni per le console di nuova generazione. Pochi giorni dopo, il 13 novembre, arriva Anno 17: Pax Romana, un nuovo capitolo della storica serie gestionale che trasporta i giocatori nell’età d’oro dell’Impero Romano, tra strategie economiche e diplomazia imperiale.

Il 14 novembre sarà invece la volta di Monster Hunter Stories Collection, una raccolta perfetta per chi vuole (ri)scoprire il lato più narrativo e affascinante della saga Capcom, con entrambi i capitoli rimasterizzati e arricchiti da contenuti bonus. A chiudere il mese, il 26 novembre, ci penserà Terminator 2D: No Fate, un action a scorrimento orizzontale che reinterpreta il mito cinematografico con uno stile rétro e una sorprendente intensità narrativa.

Infine, un titolo che ridefinisce il genere gestionale: Satisfactory. Dopo aver conquistato il pubblico PC, l'ipnotico costruttore di fabbriche in prima persona arriva su console, pronto a rapire i giocatori Xbox in un loop di ottimizzazione, esplorazione e costruzione su scala planetaria.

Insomma, il calendario di novembre 2025 su Xbox Series X|S è un mix letale di adrenalina e strategia. Non ci sono riempitivi, ma solo titoli "pesanti", ognuno capace di assorbire centinaia di ore. E voi cosa sceglierete?