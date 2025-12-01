Per chi gioca su Xbox Series X, il mese di dicembre 2025 non è semplicemente la chiusura dell’anno videoludico: è un ultimo colpo di scena, un finale di stagione che arriva giusto in tempo per le festività. Con l’arrivo delle vacanze di Natale, quel periodo magico fatto di luci, coperte morbide e improvvise maratone di gioco, la lineup della console Microsoft si trasforma in una selezione varia e capace di accompagnare ogni tipo di giocatore verso la pausa invernale.

A differenza di altri mesi densi di blockbuster, dicembre su Xbox Series X si distingue per un equilibrio particolare: non c’è un singolo “titolo faro” che domina la scena, ma una serie di produzioni complementari che si rivolgono a pubblici diversi, dall’action supereroistico al JRPG, passando per l’orrore più inquietante e per i ritorni di serie amatissime. È un calendario compatto, ma con grande personalità: il genere che cerchi, a dicembre, c’è.

Vediamo quindi quali sono tutti i giochi in arrivo su Xbox Series X a dicembre 2025, e perché ciascuno di essi potrebbe diventare il vostro compagno di giochi delle feste.

Giochi Xbox Series X in uscita a dicembre 2025

Marvel Cosmic Invasion – 1 dicembre

– 1 dicembre Destiny 2: I Ribelli – 2 dicembre

– 2 dicembre Red Dead Redemption (aggiornamento Next Gen) – 2 dicembre

– 2 dicembre Octopath Traveler 0 – 4 dicembre

– 4 dicembre Routine – 4 dicembre

– 4 dicembre Yakuza Kiwami 0 Director’s Cut – 8 dicembre

– 8 dicembre Yakuza Kiwami 1 – 8 dicembre

– 8 dicembre Yakuza Kiwami 2 – 8 dicembre

Il mese si apre con un debutto in grande stile: Marvel Cosmic Invasion, un action dal forte taglio cinematografico che porta l’universo Marvel ai confini della galassia. La formula punta a un mix di spettacolarità, combattimenti rapidi e scenari interplanetari che sfruttano al meglio la potenza di Series X, promettendo un’esperienza esagerata e dinamica, perfetta per iniziare dicembre con un titolo ricco di energia.

Subito dopo arriva uno dei momenti più importanti per la community Xbox: Destiny 2: I Ribelli, nuova espansione del celebre looter shooter di Bungie. L’universo del gioco continua a espandersi con una campagna ricca, nuovi equipaggiamenti, attività endgame e contenuti pensati per durare. Con il supporto tecnico della console Microsoft, l’espansione punta a sessioni più fluide, caricamenti ridotti e un’esperienza ideale per chi vuole passare le feste all’interno della galassia dei Guardiani.

Prodotto in caricamento

Il 2 dicembre è anche il giorno in cui Red Dead Redemption riceve finalmente il suo aggiornamento next-gen su Xbox Series X. L’opera western di Rockstar, già considerata uno dei giochi più iconici della storia , torna con miglioramenti significativi sul piano tecnico, prestazionale e visivo. È un’occasione perfetta per riscoprirlo con occhi nuovi, complice la potenza dell’hardware Microsoft che promette la versione più pulita, fluida e dettagliata mai vista finora.

A metà settimana, il 4 dicembre, arrivano due titoli profondamente diversi tra loro ma ugualmente significativi. Da un lato c’è Octopath Traveler 0, nuovo prequel dell’acclamato JRPG HD-2D di Square Enix: un gioco pensato per chi ama le storie interconnesse, i combattimenti tattici e l’estetica raffinata, perfetto da gustare durante le lunghe serate invernali.

Dall’altro lato c’è Routine, uno degli horror fantascientifici più inquietanti della stagione. Ambientato in una stazione lunare abbandonata, il gioco punta tutto su tensione, silenzi e una direzione artistica glaciale, sfruttando la potenza della Series X per dare vita a un’atmosfera che rende ogni passo un potenziale incubo. È la scelta ideale per chi, sotto Natale, ama contrapporre all’atmosfera festiva un po’ di terrore ben calibrato.

L’8 dicembre, infine, è la giornata che molti fan Xbox aspettavano da tempo: approdano sulla console Yakuza Kiwami 0 Director’s Cut, Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2. È una celebrazione totale della saga criminale di Ryu Ga Gotoku Studio, con tre capitoli fondamentali proposti nella loro forma migliore. Che siate veterani della serie o nuovi arrivati, l’8 dicembre diventa l’occasione perfetta per immergersi nell’epopea di Kazuma Kiryu con versioni ottimizzate e più fluide che mai.

Insomma, guardando l’insieme della lineup, dicembre 2025 su Xbox Series X è un mese breve ma densissimo, caratterizzato da uscite importanti ma soprattutto diversificate. C’è il titolo supereroistico, l’espansione multiplayer che terrà impegnati milioni di giocatori, un aggiornamento next-gen di un classico assoluto, un JRPG raffinato, un horror atmosferico e una tripletta di remake fondamentali.

È una conclusione d’anno perfetta per chi ama giocare su Xbox: non serve cercare troppo per trovare qualcosa con cui riempire le vacanze invernali. La sfida, quest’anno, non sarà decidere se giocare, ma scegliere quale di questi titoli vi accompagnerà tra un cenone e un pomeriggio di relax.